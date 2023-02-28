Filters 加湿过滤网
持久享受健康的空气
正版飞利浦加湿机芯非常适合您的设备，可确保始终如一的高性能。它采用 NanoCloud 技术，能产生纳米级的纯水蒸气分子并加湿空气，抑菌率高达 99%。 查看所有优势
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持久享受健康的空气
- NanoCloud 技术
- 出众的性能
- 使用寿命长达 6 个月
完美契合，始终如一的高性能
原装飞利浦过滤网与设备本身一起设计，确保完美契合，使设备能够持续平稳运行。
经过全面检测，可确保耐用性和品质
选择飞利浦就是选择在空气护理和健康技术领域拥有 80 多年经验和创新的可信赖品牌。
技术规格
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原产地
- 原产地
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中国
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物流信息
- 12NC（中国大陆）
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883417600710
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重量和尺寸
- 产品重量
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0.5
kg
- 包装尺寸（长x宽x高）
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199*199*232
mm
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设计和修整
- 颜色
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冰魄蓝
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