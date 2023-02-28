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    Filters 加湿过滤网

    FY1176/00

    持久享受健康的空气

    正版飞利浦加湿机芯非常适合您的设备，可确保始终如一的高性能。它采用 NanoCloud 技术，能产生纳米级的纯水蒸气分子并加湿空气，抑菌率高达 99%。

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    Filters 加湿过滤网

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    持久享受健康的空气

    • NanoCloud 技术
    • 出众的性能
    • 使用寿命长达 6 个月
    完美契合，始终如一的高性能

    完美契合，始终如一的高性能

    原装飞利浦过滤网与设备本身一起设计，确保完美契合，使设备能够持续平稳运行。

    经过全面检测，可确保耐用性和品质

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    选择飞利浦就是选择在空气护理和健康技术领域拥有 80 多年经验和创新的可信赖品牌。

    技术规格

    • 原产地

      原产地
      中国

    • 物流信息

      12NC（中国大陆）
      883417600710

    • 重量和尺寸

      产品重量
      0.5  kg
      包装尺寸（长x宽x高）
      199*199*232  mm

    • 设计和修整

      颜色
      冰魄蓝

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