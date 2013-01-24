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NanoProtect Pro S2

纳米级劲护空气净化器滤网

FY1417/00
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    NanoProtect Pro S2 纳米级劲护空气净化器滤网

    FY1417/00

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和异味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    官方建议零售价: ￥299.00

    NanoProtect Pro S2 纳米级劲护空气净化器滤网

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和异味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和异味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    官方建议零售价: ￥299.00

    NanoProtect Pro S2 纳米级劲护空气净化器滤网

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和异味，并将其锁定在纳米级微孔中。

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      长久保护，持久健康

      吸附小至 PM0.02 的有害颗粒物

      可有效去除 PM0.02（比 PM2.5 上限值 小 100 倍）

      采用飞利浦 IPS Vitashield 微护盾技术，HEPA 层由细无纺织物制成，表面积为 1.3 平方米。性能持久和稳定。

      吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味

      活性炭层的表面积相当于 9 个足球场大小。

      去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

      经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。

      大量吸收有害气体：CCM>1000 毫克

      累计净化量 (CCM) 大于 1000 毫克，有效地吸收有害气体。高性能可保持甲醛浓度低于 GB/T 标准（0.08 毫克/立方米）。

      吸收大量有害颗粒物：CCM >12000 毫克

      累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克，可有效地吸收有害颗粒物。该过滤网采用热粘合技术，以 12 个采用日本技术的橡胶条纹制成，专为过滤网而设计。它们可增强过滤网结构，并提供持久的过滤效果。过滤网中还具有多达 35 层的折叠层。 

      采用一体化设计，可轻松维护过滤网

      复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。

      去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

      经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑。

      技术规格

      • 性能

        过滤细菌
        Y
        过滤甲醛
        Y
        过滤PM2.5
        Y
        过滤甲苯
        Y
        过滤病毒
        Y
        过滤总挥发性有机物
        Y

      • 设计和外观

        颜色
        灰色

      • 重量和尺寸

        产品重量
        0.6  千克
        重量（含包装）
        0.8  千克
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        361x276x38
        包装尺寸（长 x 宽 x 高）
        385x300x52  毫米

      • 替换

        甲醛过滤网
        适用于 1000 及 1000i 系列净化器

      • 原产地

        原产地
        中国

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