搜索词

  • 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康 长久保护，持久健康

    NanoProtect Pro S2 纳米级劲护空气净化器滤网

    FY1417/00

    长久保护，持久健康

    这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 PM0.02 的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和异味，并将其锁定在纳米级微孔中。

    NanoProtect Pro S2 纳米级劲护空气净化器滤网

    相似产品

    See all 过滤网和附件

    长久保护，持久健康

    吸附小至 PM0.02 的有害颗粒物

    可有效去除 PM0.02（比 PM2.5 上限值 小 100 倍）

    采用飞利浦 IPS Vitashield 微护盾技术，HEPA 层由超细无纺织物制成，表面积为 1.3 平方米。性能更持久和稳定。

    吸收并锁定甲醛、总挥发性有机物和异味

    活性炭层的表面积相当于 9 个足球场大小。

    去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

    经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。

    大量吸收有害气体：CCM>1000 毫克

    累计净化量 (CCM) 大于 1000 毫克，有效地吸收有害气体。更高性能可保持甲醛浓度低于 GB/T 标准（0.08 毫克/立方米）。

    吸收大量有害颗粒物：CCM >12000 毫克

    累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克，可有效地吸收有害颗粒物。该过滤网采用热粘合技术，以 12 个采用日本技术的橡胶条纹制成，专为过滤网而设计。它们可增强过滤网结构，并提供持久的过滤效果。过滤网中还具有多达 35 层的折叠层。  

    采用一体化设计，可轻松维护过滤网

    复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。

    去除高达 99.9% 的细菌和病毒 (H1N1)

    经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑。

    技术规格

    • 原产地

      产地
      中国

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      385x300x52  mm
      产品重量
      0.6  kg
      产品尺寸（长x宽x高）
      361x276x38
      重量（含包装）
      0.8  kg

    • 设计和外观

      颜色
      灰色

    • 替换件

      甲醛过滤网
      适用于 1000 及 1000i 系列净化器

    • 性能

      过滤甲醛
      Y
      过滤总挥发性有机物
      Y
      过滤 PM2.5
      Y
      过滤细菌
      Y
      过滤甲苯
      Y
      过滤病毒
      Y

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。