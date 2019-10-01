长久保护，持久健康

这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。