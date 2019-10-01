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长久保护，持久健康
这款集成式 HEPA 和活性炭过滤网能够有效捕获小至 0.003 微米的有害颗粒物，包括 PM2.5、过敏原、细菌和病毒。它还可以吸收甲醛、总挥发性有机物和气味，并将其锁定在纳米级微孔中。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
经欧洲过敏研究基金会 (ECARF) 证明可去除过敏原，如花粉、灰尘、尘螨和动物皮屑
经 Airmid 证明可有效去除高达 99.9% 的细菌和病毒，如 H1N1。
累计净化量 (CCM) 大于 1500 毫克，有效地吸收有害气体。高性能过滤可保持甲醛浓度低于 GB/T 标准（0.08 毫克/立方米）。
累计净化量 (CCM) 大于 12000 毫克，可有效地吸收有害颗粒物。该过滤网采用热粘合技术，以 5 个采用日本技术的橡胶条纹制成，专为过滤网而设计。它们可增强过滤网结构，并提供持久的过滤效果。过滤网中还具有多达 54 层的折叠层。
复合 HEPA 和活性炭过滤网可轻松、方便地安装。
活性炭层的表面积相当于 24.9 个足球场大小。
采用飞利浦 VitaShield 微护盾技术，HEPA 层由超细无纺织物制成，表面积为 2.03 平方米。性能更持久和稳定。
原产地
重量和尺寸
替换件
性能
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