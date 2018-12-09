500 系列 衣物去毛球器
衣物去毛球器
飞利浦衣物去毛球器可轻松快速地去除各类衣物上的织物毛球。无论是毛衣还是毯子，您的各种衣物将会焕然一新！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
衣物去毛球器
让旧衣物立即焕然一新
- 可去除衣物毛球
- 适合所有衣物
- 随附 2 节飞利浦 AA 电池
大尺寸刀面一次可覆盖较大的面积
宽大的刀片表面可确保在同样时间内覆盖更大面积的衣物，更省力地让您的衣物焕然一新
高达每分钟 8800 转的刀片旋转速度可有效去除毛球
刀片旋转速度高达每分钟 8800 转，可快速有效地去除您衣物上的织物毛球
毛球盒易于分离和倒空
存放剪掉的毛球的盒子易于分离和倒空。
滤网拥有 3 种尺寸的网孔，可处理各种大小的毛球
由于滤网拥有 3 种不同尺寸的网孔，各种大小的织物毛球都会被卷入其中，从织物上有效去除。
高度调节盖适用于精致的衣物
使用高度调节盖可从衣服上去除织物毛球，即使是精致的衣物也不例外
清洁刷便于使用后清洁产品
清洁刷便于使用后清洁产品。请按照包装盒内随附的快速入门指南清洁产品。
包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池
包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池。
技术规格
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
12.3 x 5.8 x 8厘米
- 包装尺寸（宽 x 高 x 长）
-
9 x 8 x 16.8厘米
- 产品重量
-
0.1645千克
- 包装总重量
-
0.258千克
-
附件/兼容性
- 电池类型
-
2节AA电池
-
原产地
- 生产地
-
中国
-
附件
- 毛刷
-
是
- 纤细织物保护器
-
是
-
技术规格
- 电源类型
-
2 节 AA 电池
-
重量和尺寸
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
12.3 x 5.8 x 8
cm
-
可持续性
- 用户手册
-
100% 再生纸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。