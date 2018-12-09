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    500 系列 衣物去毛球器

    GC026/80

    衣物去毛球器

    飞利浦衣物去毛球器可轻松快速地去除各类衣物上的织物毛球。无论是毛衣还是毯子，您的各种衣物将会焕然一新！

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    500 系列 衣物去毛球器

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    衣物去毛球器

    让旧衣物立即焕然一新

    • 可去除衣物毛球
    • 适合所有衣物
    • 随附 2 节飞利浦 AA 电池
    大尺寸刀面一次可覆盖较大的面积

    大尺寸刀面一次可覆盖较大的面积

    宽大的刀片表面可确保在同样时间内覆盖更大面积的衣物，更省力地让您的衣物焕然一新

    高达每分钟 8800 转的刀片旋转速度可有效去除毛球

    高达每分钟 8800 转的刀片旋转速度可有效去除毛球

    刀片旋转速度高达每分钟 8800 转，可快速有效地去除您衣物上的织物毛球

    毛球盒易于分离和倒空

    毛球盒易于分离和倒空

    存放剪掉的毛球的盒子易于分离和倒空。

    滤网拥有 3 种尺寸的网孔，可处理各种大小的毛球

    滤网拥有 3 种尺寸的网孔，可处理各种大小的毛球

    由于滤网拥有 3 种不同尺寸的网孔，各种大小的织物毛球都会被卷入其中，从织物上有效去除。

    高度调节盖适用于精致的衣物

    高度调节盖适用于精致的衣物

    使用高度调节盖可从衣服上去除织物毛球，即使是精致的衣物也不例外

    清洁刷便于使用后清洁产品

    清洁刷便于使用后清洁产品

    清洁刷便于使用后清洁产品。请按照包装盒内随附的快速入门指南清洁产品。

    包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池

    包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池

    包装盒内随附 2 节飞利浦 AA 电池。

    技术规格

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      12.3 x 5.8 x 8厘米
      包装尺寸（宽 x 高 x 长）
      9 x 8 x 16.8厘米
      产品重量
      0.1645千克
      包装总重量
      0.258千克

    • 附件/兼容性

      电池类型
      2节AA电池

    • 原产地

      生产地
      中国

    • 附件

      毛刷
      纤细织物保护器

    • 技术规格

      电源类型
      2 节 AA 电池

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      12.3 x 5.8 x 8  cm

    • 可持续性

      用户手册
      100% 再生纸

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