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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

    GC1029/98

    由始至终，更加快捷

    底板前端三效精确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

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    由始至终，更加快捷

    3 种加速熨烫的方法

    • 25 克/分钟蒸汽输出；80 克蒸汽束喷射
    • 1600 瓦
    • 安全自动关熄
    • 防滴漏功能
    功率高达 1600 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1600 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1600 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    防刮擦不黏涂金陶瓷底板

    防刮擦不黏涂金陶瓷底板

    防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众。

    蒸汽束喷射可达 80 克，可去除顽固的皱褶

    蒸汽束喷射可达 80 克，可去除顽固的皱褶

    熨斗具有 80 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

    熨斗在无人看管时会自动关闭

    熨斗在无人看管时会自动关闭

    熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

    底板前端三效准确尖形设计，带来卓越的控制和可视性

    底板前端三效准确尖形设计，带来卓越的控制和可视性

    这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    均匀分布蒸汽，实现高效熨烫

    得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      轻松除垢

    • 易于使用

      水箱容量
      200  ml
      安全自动关熄
      防滴漏功能

    • 可持续发展

      用户手册
      100% 再生纸

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      25  g/min
      底板
      涂金陶瓷
      功率
      1600  W
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      80  g
      前端尖型面板

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