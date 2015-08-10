功率高达 1600 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。
持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众。
熨斗具有 80 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。
防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。
这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。
喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。
除水垢系统
易于使用
可持续发展
快速强效去皱
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