快速有效 - 舒心保证
蒸汽电熨斗具有 3 档蒸汽量选择，顺滑耐用高度放刮擦的 Dynaglide 底板。并且集成了自动除垢功能及喷水功能。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速有效 - 舒心保证
蒸汽电熨斗具有 3 档蒸汽量选择，顺滑耐用高度放刮擦的 Dynaglide 底板。并且集成了自动除垢功能及喷水功能。
快速有效 - 舒心保证
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快速有效 - 舒心保证
蒸汽电熨斗具有 3 档蒸汽量选择，顺滑耐用高度放刮擦的 Dynaglide 底板。并且集成了自动除垢功能及喷水功能。
最高 15 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
喷雾功能能提供温度适宜的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去皱褶。
达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。
经典金色底板，在各式面料上顺畅滑动
蒸汽电熨斗的功率为 1200 瓦，并且带有 150 毫升水箱
15 克/分钟的持续蒸汽
加热性能更佳的超薄底板
可实现均匀熨烫的蒸汽孔设计
除皱迅速强效
易于使用
除水垢系统
技术规格