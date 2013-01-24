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蒸汽电熨斗

GC 1115
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    蒸汽电熨斗

    GC 1115

    快速有效 - 舒心保证

    蒸汽电熨斗具有 3 档蒸汽量选择，顺滑耐用高度放刮擦的 Dynaglide 底板。并且集成了自动除垢功能及喷水功能。

    官方建议零售价: ￥139.00
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      出众的喷雾功能，润湿织物更均匀

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      喷雾功能能提供温度适宜的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去皱褶。

      熨烫温度就绪指示灯

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      达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。

      经典金色底板

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      带有 150 毫升水箱的 1200 瓦蒸汽电熨斗

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      15 克/分钟的持续蒸汽

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      加热性能更佳的超薄底板

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      可实现均匀熨烫的蒸汽孔设计

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      技术规格

      • 除皱迅速强效

        底板
        经典金色
        蒸汽输出
        Y
        持续蒸汽输出
        15  克/分钟
        喷雾功能
        Y
        功率
        1200  瓦

      • 易于使用

        水箱容量
        150  毫升

      • 除水垢系统

        适合使用自来水
        Y
        除水垢溶液
        自行清洗

      • 技术规格

        电压
        220  伏

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