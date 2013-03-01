FeatherLight 蒸汽电熨斗
简单、快捷和高效
生活如此多姿多彩，您当然希望尽快地完成家务，用加倍的时间享受生活。本熨斗具有持久的蒸汽、蒸汽束喷射和喷水功能，专门针对轻松去除顽固皱褶而设计。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简单、快捷和高效
自动除垢
- 13 克/分钟蒸汽输出
- 不黏底板
- 防水垢
- 1000 瓦
除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出
高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出
高达 60 克蒸汽喷射，可去除顽固的皱褶
熨斗具有 60 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
出众的喷水功能，均匀润湿织物
喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。
不黏底板涂层
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
水箱注水门可防止水溢出
水箱注水门可防止水从水箱中意外溢出
360º 绕线装置，轻松操控
使用此绕线装置，可朝各个方向旋转，轻松使用熨斗熨烫衣物
可调蒸汽量设置，适合各种衣物
可调蒸汽量设置让您为每种衣料选择适当的蒸汽量，从而获得专业的熨烫效果。
技术规格
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除水垢系统
- 除水垢溶液
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自动清洁
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易于使用
- 灵活线缆（旋转式）
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360 度灵活线缆
- 电源线长度
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1.8
m
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快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
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13
g/min
- 底板
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不黏底板
- 功率
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1000
W
- 喷水功能
-
是
- 蒸汽束喷射
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60
g
- 可调蒸汽量设置
-
是
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