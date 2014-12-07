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    FeatherLight 蒸汽电熨斗

    GC1418/48

    简单、快捷和高效

    生活如此多姿多彩，您当然希望尽快地完成家务，用多的时间享受生活。本熨斗具有持久的蒸汽、蒸汽束喷射和喷水功能，专门针对轻松去除顽固皱褶而设计。

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    FeatherLight 蒸汽电熨斗

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    简单、快捷和高效

    自动除垢

    • 13 克/分钟蒸汽输出
    • 不黏底板
    • 防水垢
    • 1000 瓦
    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出

    不黏底板涂层

    不黏底板涂层

    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    水箱注水门可防止水溢出

    水箱注水门可防止水溢出

    水箱注水门可防止水从水箱中意外溢出

    高达 60 克蒸汽喷射，可去除顽固的皱褶

    高达 60 克蒸汽喷射，可去除顽固的皱褶

    熨斗具有 60 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。

    360º 绕线装置，轻松操控

    使用此绕线装置，可朝各个方向旋转，轻松使用熨斗熨烫衣物

    可调蒸汽量设置，适合各种衣物

    可调蒸汽量设置让您为每种衣料选择适当的蒸汽量，从而获得专业的熨烫效果。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      自动清洁

    • 易于使用

      灵活线缆（旋转式）
      360 度灵活线缆
      电源线长度
      1.8  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      13  g/min
      底板
      不黏底板
      功率
      1000  W
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      60  g
      可调蒸汽量设置

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