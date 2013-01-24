简单、快捷和高效
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简单、快捷和高效
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。
简单、快捷和高效
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简单、快捷和高效
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越。
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒。这可以延长熨斗的使用寿命。
达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。
加大 200 毫升水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。
特设的蒸汽孔样式，确保汽流畅通无阻，除皱有效。