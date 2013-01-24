主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

蒸汽电熨斗

GC1420
  • 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效
    -{discount-value}

    蒸汽电熨斗

    GC1420

    简单、快捷和高效

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

    官方建议零售价: ￥133.00
    查找相似产品

    蒸汽电熨斗

    简单、快捷和高效

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

    简单、快捷和高效

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

    官方建议零售价: ￥133.00
    查找相似产品

    蒸汽电熨斗

    简单、快捷和高效

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

    相似产品

    See all steam-iron

      简单、快捷和高效

      具有自动除垢功能

      高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越

      高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越

      高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越。

      不黏底板涂层

      不黏底板涂层

      您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

      自动除垢功能帮助防止水垢聚积

      自动除垢功能帮助防止水垢聚积

      利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒。这可以延长熨斗的使用寿命。

      熨烫温度就绪指示灯

      熨烫温度就绪指示灯

      达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。

      超大 200 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      加大 200 毫升水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

      特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻

      特设的蒸汽孔样式，确保汽流畅通无阻，除皱有效。

      技术规格

      • 除皱迅速强效

        持续蒸汽输出
        17  克/分钟
        功率
        1200  瓦
        底板
        不黏型

      • 易于使用

        随时重注
        水箱容量
        200  毫升

      • 技术规格

        电熨斗的重量
        1.06  千克

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品