Featherlight Plus 不黏底板蒸汽电熨斗
蒸汽熨烫，速度提升 30%*
生活远不仅是料理家务，所以您当然希望能快速完成家务。借助持久的蒸汽输出、不黏涂层和内置喷嘴，该熨斗可以迅速去除衣物褶皱。 查看所有优势
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Featherlight Plus 不黏底板蒸汽电熨斗
蒸汽熨烫，速度提升 30%*
- 18 克/分钟蒸汽输出
- 65 克蒸汽束喷射
- 不黏底板
- 自动除垢
自动除垢，延长熨斗的使用寿命
自动除垢，延长熨斗的使用寿命
舒适的手柄，稳固的搁架提供更好的稳定性
舒适的手柄，稳固的搁架提供更好的稳定性
持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱
持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱。
集成式喷嘴，使熨烫更轻松
喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。
大号注水口，可防止水溢出
大号注水口，可防止水意外溢出。
大号温度控制旋钮，适合各类面料
大号温度控制旋钮让你轻松调整不同面料所需得适合温度，安全地达到理想效果。
不黏底板涂层
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
蒸汽束喷射量可达 65 克
蒸汽输出量是以蒸汽离开底板时以克计的重量。输出的蒸汽重量越重，蒸汽可达到的织物层数就越深，除皱效果就会更持久。该蒸汽电熨斗的蒸汽束喷射量可达 65 克，可轻松去除顽固皱褶。
底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性
这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。
功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
技术规格
-
易于使用
- 水箱容量
-
160
ml
- 底板名称
-
不黏底板
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
1200
W
- 蒸汽束喷射
-
65
g
- 持续蒸汽
-
18
g/min
- 喷水
-
是
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
自动清洁
-
尺寸和重量
- 挂烫机重量
-
0.78
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
27 x 14.5 x 11.4
cm
- 包装总重量
-
0.95
kg
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