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  • 蒸汽熨烫，速度提升 30%* 蒸汽熨烫，速度提升 30%* 蒸汽熨烫，速度提升 30%*

    Featherlight Plus 不黏底板蒸汽电熨斗

    GC1426/38

    蒸汽熨烫，速度提升 30%*

    生活远不仅是料理家务，所以您当然希望能快速完成家务。借助持久的蒸汽输出、不黏涂层和内置喷嘴，该熨斗可以迅速去除衣物褶皱。

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    Featherlight Plus 不黏底板蒸汽电熨斗

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    蒸汽熨烫，速度提升 30%*

    • 18 克/分钟蒸汽输出
    • 65 克蒸汽束喷射
    • 不黏底板
    • 自动除垢
    自动除垢，延长熨斗的使用寿命

    自动除垢，延长熨斗的使用寿命

    自动除垢，延长熨斗的使用寿命

    舒适的手柄，稳固的搁架提供更好的稳定性

    舒适的手柄，稳固的搁架提供更好的稳定性

    舒适的手柄，稳固的搁架提供更好的稳定性

    持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱

    持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱

    持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱。

    集成式喷嘴，使熨烫更轻松

    集成式喷嘴，使熨烫更轻松

    喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

    大号注水口，可防止水溢出

    大号注水口，可防止水溢出

    大号注水口，可防止水意外溢出。

    大号温度控制旋钮，适合各类面料

    大号温度控制旋钮，适合各类面料

    大号温度控制旋钮让你轻松调整不同面料所需得适合温度，安全地达到理想效果。

    不黏底板涂层

    不黏底板涂层

    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    蒸汽束喷射量可达 65 克

    蒸汽束喷射量可达 65 克

    蒸汽输出量是以蒸汽离开底板时以克计的重量。输出的蒸汽重量越重，蒸汽可达到的织物层数就越深，除皱效果就会更持久。该蒸汽电熨斗的蒸汽束喷射量可达 65 克，可轻松去除顽固皱褶。

    底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

    底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

    这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

    功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    技术规格

    • 易于使用

      水箱容量
      160  ml
      底板名称
      不黏底板
      底板前端的准确尖形设计

    • 快速去皱

      功率
      1200  W
      蒸汽束喷射
      65  g
      持续蒸汽
      18  g/min
      喷水

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      自动清洁

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      0.78  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      27 x 14.5 x 11.4  cm
      包装总重量
      0.95  kg

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    • 在蒸汽模式下，与该型号的干烫设置相比

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