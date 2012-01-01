蒸汽电熨斗
简单、快捷和高效
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的飞利浦电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
不黏底板涂层
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
熨烫温度就绪指示灯
达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。
底板前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线部位更加轻松
底板前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线部位更加轻松。
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出
1200 Watt enables constant high steam output
加大 270 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
加大 270 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。
技术规格
-
除水垢系统
- 除水垢溶液
-
自动清洁
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技术规格
- 挂烫机重量
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1.06
kg
- 电压
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220
V
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易于使用
- 随时重注
-
是
- 水箱容量
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270
ml
- 灵活线缆（旋转式）
-
360 度灵活线缆
- 电源线长度
-
1.8
m
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快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
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17
g/min
- 底板
-
不黏底板
- 功率
-
1200
W
- 喷水功能
-
是
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