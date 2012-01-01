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    蒸汽电熨斗

    GC1480/02

    简单、快捷和高效

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的飞利浦电熨斗具有特别设计的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

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    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    熨烫温度就绪指示灯

    熨烫温度就绪指示灯

    达到所需的熨烫温度时，指示灯将熄灭。

    底板前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线部位更加轻松

    底板前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线部位更加轻松

    底板前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线部位更加轻松。

    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出

    1200 Watt enables constant high steam output

    1200 Watt enables constant high steam output

    加大 270 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

    加大 270 毫升容量水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      自动清洁

    • 技术规格

      挂烫机重量
      1.06  kg
      电压
      220  V

    • 易于使用

      随时重注
      水箱容量
      270  ml
      灵活线缆（旋转式）
      360 度灵活线缆
      电源线长度
      1.8  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      17  g/min
      底板
      不黏底板
      功率
      1200  W
      喷水功能

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