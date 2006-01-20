搜索词

  • 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效

    蒸汽电熨斗

    GC1665/02

    简单、快捷和高效

    生活远不仅是料理家务，您当然希望尽快地完成家务，用更多的时间享受生活。您的电熨斗具有独特的可分离式水箱，使用期间加水特别方便。

    蒸汽电熨斗

    相似产品

    See all 蒸汽电熨斗

    简单、快捷和高效

    具有可分离式水箱

    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    1400 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出

    1400 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出

    这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持十分稳定的温度，除皱轻而易举。

    强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑

    强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑

    强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑。

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。

    前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

    前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

    前端尖型设计，轻松应对难熨区域。

    技术规格

    • 顺畅滑动

      底板
      多顺滑涂金底板

    • 熨烫加倍舒适

      防水垢管理
      自动除垢功能

    • 轻松除皱

      持续蒸汽
      最高可达 15 克/分钟

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。