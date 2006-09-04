1700 series 蒸汽电熨斗
快速有效 - 舒心保证
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您一定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的底板前端尖型设计，特别的蒸汽孔分布和顺滑底板，以速度制胜。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥166.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速有效 - 舒心保证
速型底板
- 17 克/分钟蒸汽输出
- 蓝色 Ceralon 底板
- 防水垢
- 1400 瓦
1400 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出
这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持十分稳定的温度，除皱轻而易举。
强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑
强化涂层顺滑底板，熨烫各种面料更顺滑。
出众的喷水功能，均匀润湿织物
喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。
自动除垢功能帮助防止水垢聚积
利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
强劲蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
强劲蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
加大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
加大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。
技术规格
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技术规格
- 功率
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1400
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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重量和尺寸
- 产品重量
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1.06
- 产品尺寸
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26.1 x 11.5 x 13.6
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易于使用
- 控制
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- 轻松到达难熨区域
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钮扣沟槽
- 快速加热
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是
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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1,8
m
- 倍感舒适
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180 度线缆灵活性
- 防水垢管理
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- 使用安全
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高于摔破测试能力国际标准
- 适合使用自来水
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是
- 水箱容量
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180
ml
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轻松除皱
- 持续蒸汽
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最高可达 17 克/分钟
- 底板
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理想的蒸汽孔样式
- 喷水功能
-
是
- 轻松到达难熨区域
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底板前端尖型设计
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