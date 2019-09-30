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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

    GC1740/28

    轻松高效

    EasySpeed 电熨斗蒸汽量大，使熨烫变得轻松，可高效去除顽固皱褶；采用不黏底板，可在所有面料上顺畅滑动；自动除垢功能可打造耐用性能。

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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

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    轻松高效

    4 档蒸汽设置，实现更好的熨烫效果

    • 高达 90 克蒸汽束喷射
    • 不黏底板
    • 防水垢
    220 毫升容量水箱，熨烫时间更长久

    220 毫升容量水箱，熨烫时间更长久

    220 毫升大容量水箱，减少重复加水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

    除垢滑块确保蒸汽性能持久

    除垢滑块确保蒸汽性能持久

    使用这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内积聚的水垢。在使用普通自来水的情况下，您可以每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众。

    集成式喷嘴，均匀润湿衣物

    集成式喷嘴，均匀润湿衣物

    喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

    功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

    较大的底板，一次熨烫更大面积*

    较大的底板，一次熨烫更大面积*

    注水口更宽，便于注水*

    注水口更宽，便于注水*

    不黏底板，可在各种面料上快速顺畅滑动

    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    底板前端三效准确尖形设计，让您可轻松驾驭难熨位置

    这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

    技术规格

    • 功率

      开启模式（ECO 环保节能模式）
      .

    • 技术规格

      电线长度
      1.9  m
      加热时间
      30 秒

    • 设计和修整

      颜色
      浅蓝色

    • 易于使用

      水箱容量
      220  ml
      底板名称
      不黏底板
      喷水功能

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      1700  W
      蒸汽束喷射
      90  g
      持续蒸汽
      25  g/min
      可调蒸汽量

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      内置除垢滑片

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    • 与上一代 Comfort 系列相比

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