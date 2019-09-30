EasySpeed 蒸汽电熨斗
轻松高效
EasySpeed 电熨斗蒸汽量大，使熨烫变得轻松，可高效去除顽固皱褶；采用不黏底板，可在所有面料上顺畅滑动；自动除垢功能可打造耐用性能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
220 毫升容量水箱，熨烫时间更长久
220 毫升大容量水箱，减少重复加水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。
除垢滑块确保蒸汽性能持久
使用这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内积聚的水垢。在使用普通自来水的情况下，您可以每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众
持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众。
集成式喷嘴，均匀润湿衣物
喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。
功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。
不黏底板，可在各种面料上快速顺畅滑动
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
底板前端三效准确尖形设计，让您可轻松驾驭难熨位置
这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。
技术规格
-
功率
- 开启模式（ECO 环保节能模式）
-
.
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技术规格
- 电线长度
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1.9
m
- 加热时间
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30 秒
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设计和修整
- 颜色
-
浅蓝色
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易于使用
- 水箱容量
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220
ml
- 底板名称
-
不黏底板
- 喷水功能
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
1700
W
- 蒸汽束喷射
-
90
g
- 持续蒸汽
-
25
g/min
- 可调蒸汽量
-
是
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
内置除垢滑片
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