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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

    GC1752/38

    轻松高效

    EasySpeed 电熨斗蒸汽量大，使熨烫变得轻松，可高效去除顽固皱褶；采用陶瓷底板，可在所有面料上顺畅滑动，防刮擦；自动除垢功能可打造耐用性能。

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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

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    轻松高效

    4 档蒸汽设置，实现更好的熨烫效果

    • 高达 100 克** 的蒸汽束喷射
    • 陶瓷底板
    • 防滴漏功能
    220 毫升容量水箱，熨烫时间更长久

    220 毫升容量水箱，熨烫时间更长久

    220 毫升大容量水箱，减少重复加水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

    集成式喷嘴，均匀润湿衣物

    集成式喷嘴，均匀润湿衣物

    喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    我们的防滴漏功能可防止泄漏，以避免因漏水而留下水渍 — 您可以在任何温度下放心熨烫。

    100 克** 蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

    100 克** 蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

    蒸汽束喷射可达 100 克**，可快速去除顽固皱褶。

    陶瓷底板，滑动顺畅，防刮擦

    陶瓷底板，滑动顺畅，防刮擦

    我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏连，抗刮擦，且易于保持清洁。

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟**，去皱效果出众

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟**，去皱效果出众

    持久蒸汽可高达 25 克/分钟**，去皱效果出众。

    除垢滑块确保蒸汽性能持久

    除垢滑块确保蒸汽性能持久

    使用这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内积聚的水垢。在使用普通自来水的情况下，您可以每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

    功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

    较大的底板，一次熨烫更大面积*

    较大的底板，一次熨烫更大面积*

    注水口更宽，便于注水*

    注水口更宽，便于注水*

    技术规格

    • 功率

      开启模式（ECO 环保节能模式）
      .

    • 技术规格

      加热时间
      30 秒

    • 设计

      颜色
      紫色

    • 易于使用

      水箱容量
      220  ml
      底板名称
      陶瓷
      防滴漏功能
      喷水功能

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      1.9  m

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      1700  W
      持续蒸汽
      25 克/分钟**
      垂直蒸汽
      可调蒸汽量
      蒸汽束喷射
      100 克**

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      内置除垢滑片

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    奖项

    • 与上一代 Comfort 系列相比
    • * 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220 伏，采用最大蒸汽量

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