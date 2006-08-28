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    1700 series 蒸汽电熨斗

    GC1815/02

    快速有效 - 舒心保证

    精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您一定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的底板前端尖型设计，特别的蒸汽孔分布和顺滑底板，以速度制胜。

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    1700 series 蒸汽电熨斗

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    速型底板

    • 多顺滑涂金底板
    1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

    1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

    这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持十分稳定的温度，除皱轻而易举。

    高达 22 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 22 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 22 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    多顺滑涂金底板，加倍顺滑

    多顺滑涂金底板，加倍顺滑

    多顺滑涂金底板，熨烫各类衣物加倍顺滑，并具有防刮擦性能。

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。

    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    出众的喷水功能，均匀润湿织物

    喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

    蒸汽束喷射轻松去除顽固皱褶

    蒸汽束喷射轻松去除顽固皱褶

    蒸汽束喷射轻松去除顽固皱褶。

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

    加大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

    加大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫更多衣物。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      1700
      频率
      50-60
      电压
      220 - 240

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.06
      产品尺寸
      26.1 x 11.5 x 13.6

    • 易于使用

      控制
      • 温度就绪指示灯
      • 可调蒸汽量设置
      轻松到达难熨区域
      钮扣沟槽
      快速加热
      Y

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      1,8  m
      倍感舒适
      180 度线缆灵活性
      防水垢管理
      自动除垢功能
      使用安全
      高于摔破测试能力国际标准
      适合使用自来水
      Y
      水箱容量
      180  ml

    • 轻松除皱

      持续蒸汽
      最高可达 22 克/分钟
      底板
      理想的蒸汽孔样式
      喷水功能
      轻松到达难熨区域
      底板前端尖型设计

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