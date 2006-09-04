1700 series 蒸汽电熨斗
快速有效 - 舒心保证
精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您一定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的底板前端尖型设计，特别的蒸汽孔分布和顺滑底板，以速度制胜。 查看所有优势
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1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射
这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持十分稳定的温度，除皱轻而易举。
高达 22 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
高达 22 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
多顺滑涂金底板，加倍顺滑
多顺滑涂金底板，熨烫各类衣物加倍顺滑，并具有防刮擦性能。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
双效活性除垢装置有效防止水垢聚积
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
蒸汽束喷射轻松去除顽固皱褶
蒸汽束喷射轻松去除顽固皱褶。
垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
技术规格
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技术规格
- 功率
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1700
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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重量和尺寸
- 产品重量
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1.06
- 产品尺寸
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26.1 x 11.5 x 13.6
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易于使用
- 控制
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- 轻松到达难熨区域
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钮扣沟槽
- 快速加热
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Y
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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1,8
m
- 倍感舒适
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180 度线缆灵活性
- 防水垢管理
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自动除垢功能
- 使用安全
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高于摔破测试能力国际标准
- 适合使用自来水
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Y
- 水箱容量
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180
ml
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轻松除皱
- 持续蒸汽
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最高可达 22 克/分钟
- 底板
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理想的蒸汽孔样式
- 喷水功能
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是
- 轻松到达难熨区域
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底板前端尖型设计
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