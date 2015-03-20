功率高达 1900 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。
蒸汽束喷射可达 110 克，可快速去除顽固皱褶。
最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。
陶瓷底板可防刮擦，滑动顺畅且易于清洁。
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。
防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。
这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。
该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。
得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。
除水垢系统
易于使用
快速强效去皱
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