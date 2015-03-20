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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

    GC2046/88

    由始至终，加倍快捷

    飞利浦 EasySpeed 蒸汽电熨斗，底板前端三效准确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，可加速熨烫。

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    EasySpeed 蒸汽电熨斗

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    由始至终，加倍快捷

    5 种加速熨烫的方法

    • 35 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射
    • 陶瓷底板
    • 安全自动关熄 + 防水垢
    • 1900 瓦
    功率高达 1900 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射

    功率高达 1900 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射

    功率高达 1900 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。

    蒸汽束喷射可达 110 克，可去除顽固的皱褶

    蒸汽束喷射可达 110 克，可去除顽固的皱褶

    蒸汽束喷射可达 110 克，可快速去除顽固皱褶。

    高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出

    最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。

    陶瓷底板带来更佳的顺畅滑动

    陶瓷底板带来更佳的顺畅滑动

    陶瓷底板可防刮擦，滑动顺畅且易于清洁。

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    熨斗在无人看管时会自动关闭

    熨斗在无人看管时会自动关闭

    熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

    底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

    底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

    这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

    坚实耐用的搁架，增强稳定性

    该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。

    均匀分布蒸汽，实现高效熨烫

    得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      自动清洁

    • 易于使用

      水箱容量
      270  ml
      安全自动关熄
      防滴漏功能
      轻松到达难熨区域
      底板前端三效准确尖形设计

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      35  g/min
      底板
      陶瓷底板
      功率
      1900  W
      蒸汽输出
      垂直蒸汽熨烫
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      110  g

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