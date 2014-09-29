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    Easyspeed plus cordless 无绳蒸汽电熨斗

    GC2082/28

    由始至终，快速的无绳熨烫

    具有小巧的智能充电底座和灯光反馈

    查看所有优势

    Easyspeed plus cordless 无绳蒸汽电熨斗

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    由始至终，快速的无绳熨烫

    • 30 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射
    • 涂金陶瓷底板
    • 防水垢
    • 1800 瓦
    熨斗配有智能灯光反馈指示灯

    熨斗配有智能灯光反馈指示灯

    智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。

    高达 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    蒸汽束喷射可达 110 克，可去除顽固的皱褶

    蒸汽束喷射可达 110 克，可去除顽固的皱褶

    蒸汽束喷射可达 110 克，可快速去除顽固皱褶。

    充电底座可在 6 秒钟内为熨斗充电

    充电底座可在 6 秒钟内为熨斗充电

    小巧智能的充电底座具有强劲的无绳蒸汽性能。享受任意移动的自由，无需更改熨烫模式：当您重新安排衣物时，熨斗会自行在小巧智能的充电底座上充电。为确保持续的蒸汽性能，智能充电底座将通过黄色指示灯表示正在为熨斗充电，并确保熨斗在 6 秒钟内充满电。蓝色指示灯表示电熨斗可以使用了。

    便于存放线缆的绕线装置

    便于存放线缆的绕线装置

    电源线可以围着搁架缠绕，从而使产品便于储藏。

    锁上并提携熨斗，确保熨烫后稳固存放

    锁上并提携熨斗，确保熨烫后稳固存放

    熨烫后安全存放在底座上。线绳可缠绕在底座上，使产品便于存放。

    防刮擦不黏涂金陶瓷底板

    防刮擦不黏涂金陶瓷底板

    防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。

    功率高达 1800 瓦，加热时间更快

    功率高达 1800 瓦，加热时间更快

    技术规格

    • 易于使用

      水箱容量
      270  ml
      存储解决方案
      搬运锁
      防滴漏功能
      电线储藏格
      电线储藏格
      电源线长度
      1.6  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      30  g/min
      底板
      不黏底板
      功率
      1800  W
      垂直蒸汽熨烫
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      110  g
      可调蒸汽量设置
    Badge-D2C

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