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EasySpeed Plus

蒸汽电熨斗

GC2148/38
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    EasySpeed Plus 蒸汽电熨斗

    GC2148/38

    由始至终，加倍快捷

    借助强劲的蒸汽喷射，EasySpeed Plus 可加速熨烫，从而处理顽固皱褶；同时采用耐用的陶瓷底板，可顺畅滑动；还拥有防滴漏系统，可防止泄漏。这就是让您加速熨烫的三种简单方法。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥269.00

    EasySpeed Plus 蒸汽电熨斗

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      由始至终，加倍快捷

      3 种方法助您加速熨烫

      • 2000 瓦
      • 110 克蒸汽束喷射
      • 30 克/分钟的持续蒸汽输出
      • 陶瓷底板
      2000 瓦，快速加热

      2000 瓦，快速加热

      提供快速预热和强大的性能。

      耐用的陶瓷底板，熨烫轻松

      耐用的陶瓷底板，熨烫轻松

      我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏连，抗刮擦，且易于保持清洁。

      防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

      防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

      我们的防滴漏功能可防止泄漏，以避免因漏水而留下水渍 — 您可以在任何温度下放心熨烫。

      底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

      底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性

      尖端采用 3 种特别的设计。它有着尖头、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。我们的底板前端三效准确尖形设计可帮助您处理甚至难熨烫的区域，如钮扣和褶皱。

      270 毫升大水箱，一次熨烫多件衣物

      270 毫升大水箱，一次熨烫多件衣物

      270 毫升大水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫多件衣物

      垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

      垂直蒸汽，方便熨烫悬挂织物

      垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果让熨斗保持不动，则熨斗会自动关闭。将其竖放时，它会在 8 分钟后自动关闭。无运动平放 30 秒后，它也会关闭。

      除垢滑片确保蒸汽性能持久

      除垢滑片确保蒸汽性能持久

      此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

      高达 110 克的蒸汽束喷射抚平顽固的皱褶

      深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

      蒸汽输出高达 30 克/分钟，性能强劲稳定

      强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

      技术规格

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        30  克/分钟
        功率
        2000  瓦
        蒸汽束喷射
        110  克

      • 易于使用

        底板名称
        陶瓷
        水箱容量
        270  毫升
        电源线长度
        1.9  米

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        内置除垢滑片

      • 绿色效能

        用户手册
        100%可回收纸

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