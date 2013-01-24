由始至终，加倍快捷
借助强劲的蒸汽喷射，EasySpeed Plus 可加速熨烫，从而处理顽固皱褶；同时采用耐用的陶瓷底板，可顺畅滑动；还拥有防滴漏系统，可防止泄漏。这就是让您加速熨烫的三种简单方法。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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提供快速预热和强大的性能。
我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏连，抗刮擦，且易于保持清洁。
我们的防滴漏功能可防止泄漏，以避免因漏水而留下水渍 — 您可以在任何温度下放心熨烫。
尖端采用 3 种特别的设计。它有着尖头、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。我们的底板前端三效准确尖形设计可帮助您处理甚至难熨烫的区域，如钮扣和褶皱。
270 毫升大水箱，减少重复注水的麻烦，一次可熨烫多件衣物
垂直蒸汽功能可让您直接在衣架上熨烫衣物，并可在窗帘悬挂时去除其皱褶。无需熨衣板。
如果让熨斗保持不动，则熨斗会自动关闭。将其竖放时，它会在 8 分钟后自动关闭。无运动平放 30 秒后，它也会关闭。
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。
快速除皱
易于使用
水垢处理
绿色效能