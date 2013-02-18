与先前的型号相比，现在的烫衣板重量降低 1 公斤，更便于在熨烫操作前移动
无需在您周围寻找悬挂刚熨烫好的衬衫的地方。您可以将熨烫后的衣物直接悬挂在方便的挂杆上。
搬运锁可防止熨衣板在熨烫过程中意外折叠，也可使熨衣板在存放期间保持闭合。熨衣板采用带有防滑脚罩的双腿结构支撑，带来更大稳定性。
稳定的加大熨斗托盘十分适用于蒸汽熨烫机。它还具有耐热性，可放心与蒸汽电熨斗一起使用。
使用飞利浦 XL 加大熨衣板 (120 x 45cm)，一次可熨烫更多衣物。此外，它还是熨烫床单和桌布等较大织物的理想选择。稳定的加大熨斗托盘十分适用于蒸汽熨烫机。它还具有耐热性，可放心与蒸汽电熨斗一起使用。
凭借烫衣板罩提供更便利的熨烫体验，与多层熨衣板罩相比，可提供更安静的熨烫和 60% 更低的声压噪音
AquaBlock 是一种可防止凝结的蒸汽滴落到地板上的出众技术，从而可使此熨衣板外罩成为蒸汽发生器电熨斗的理想熨烫表面。
借助出众的 ShoulderWing 肩翼系统，熨烫衬衫从未如此简单。该创新系统可让您轻松熨烫衬衫，几乎不需要重新调整，省时又省力。伸缩式 ShoulderWing 肩翼系统可以打开和关闭，具体取决于要熨烫的衣物类型。
熨烫既快速又方便
熨衣板外罩
设计功能
技术规格
安全熨烫
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