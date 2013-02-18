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    Easy8 烫衣板

    GC240/25

    8 种优化解决方案，打造真正轻松熨烫

    烫衣板在熨烫体验中具有着非常重要的作用。全新的飞利浦烫衣板全面为您考虑每一个细节，让您的熨烫真正轻松。特别设计熨衣板包括 8 种优化解决方案，可以很好的为您解决您的熨烫之忧

    查看所有优势

    Easy8 烫衣板

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    8 种优化解决方案，打造真正轻松熨烫

    具有特别设计的 ShoulderWing 肩翼系统

    • 带有 ShoulderWing 肩翼系统
    重量降低 1 公斤*

    重量降低 1 公斤*

    与先前的型号相比，现在的烫衣板重量降低 1 公斤，更便于在熨烫操作前移动

    衣架

    衣架

    无需在您周围寻找悬挂刚熨烫好的衬衫的地方。您可以将熨烫后的衣物直接悬挂在方便的挂杆上。

    采用稳定设计：搬运锁和脚罩

    采用稳定设计：搬运锁和脚罩

    搬运锁可防止熨衣板在熨烫过程中意外折叠，也可使熨衣板在存放期间保持闭合。熨衣板采用带有防滑脚罩的双腿结构支撑，带来更大稳定性。

    专为蒸汽电熨斗而设计：XL 大型熨斗托盘

    专为蒸汽电熨斗而设计：XL 大型熨斗托盘

    稳定的加大熨斗托盘十分适用于蒸汽熨烫机。它还具有耐热性，可放心与蒸汽电熨斗一起使用。

    一次可熨烫更多衣物：XL 熨衣板形状和 XL 大型熨斗托盘

    一次可熨烫更多衣物：XL 熨衣板形状和 XL 大型熨斗托盘

    使用飞利浦 XL 加大熨衣板 (120 x 45cm)，一次可熨烫更多衣物。此外，它还是熨烫床单和桌布等较大织物的理想选择。稳定的加大熨斗托盘十分适用于蒸汽熨烫机。它还具有耐热性，可放心与蒸汽电熨斗一起使用。

    熨烫噪音降低 60%*

    熨烫噪音降低 60%*

    凭借烫衣板罩提供更便利的熨烫体验，与多层熨衣板罩相比，可提供更安静的熨烫和 60% 更低的声压噪音

    熨烫顺畅，水不会滴落到地板上

    熨烫顺畅，水不会滴落到地板上

    AquaBlock 是一种可防止凝结的蒸汽滴落到地板上的出众技术，从而可使此熨衣板外罩成为蒸汽发生器电熨斗的理想熨烫表面。

    轻松熨烫衬衫：出众的 ShoulderWing 肩翼系统

    轻松熨烫衬衫：出众的 ShoulderWing 肩翼系统

    借助出众的 ShoulderWing 肩翼系统，熨烫衬衫从未如此简单。该创新系统可让您轻松熨烫衬衫，几乎不需要重新调整，省时又省力。伸缩式 ShoulderWing 肩翼系统可以打开和关闭，具体取决于要熨烫的衣物类型。

    技术规格

    • 熨烫既快速又方便

      ShoulderWing 肩翼系统
      衬衫挂杆
      高度调节
      70 - 94  cm
      高度设置
      6  setting(s)
      适用于
      • 蒸汽发生器电熨斗
      • 蒸汽电熨斗

    • 熨衣板外罩

      顶层
      100% 纯棉
      第四层
      毛毡
      第二层
      泡沫
      第三层
      • 毛毡
      • 防滴

    • 设计功能

      熨烫表面
      穿孔金属
      腿部
      粉末涂层的坚硬金属

    • 技术规格

      产品尺寸
      12 x 51 x 159  cm
      熨衣板尺寸
      120 x 45  cm
      熨衣板重量
      7.8  kg

    • 安全熨烫

      防滑保护脚盖
      童锁
      搬运锁

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    奖项

    • 相比上一版 GC240
    • 与多层熨衣板罩相比，声压级降低

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