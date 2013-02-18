8 种优化解决方案，打造真正轻松熨烫

烫衣板在熨烫体验中具有着非常重要的作用。全新的飞利浦烫衣板全面为您考虑每一个细节，让您的熨烫真正轻松。特别设计熨衣板包括 8 种优化解决方案，可以很好的为您解决您的熨烫之忧