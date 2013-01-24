简单、快捷和高效
为了获得最佳烫熨效果，您需要能够产生强劲蒸汽并能持久喷射的熨斗。90 克的蒸汽喷射、可提供超强持久蒸汽的 2000 瓦超大功率以及双效除垢装置，让这款实用熨斗绝对物超所值！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射
熨斗具有 90 克蒸汽束喷射，可轻松去除顽固皱褶。
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。
减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫更多衣物。
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
技术规格
重量和尺寸