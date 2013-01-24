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蒸汽电熨斗

GC2520
  • 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效
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    蒸汽电熨斗

    GC2520

    简单、快捷和高效

    为了获得最佳烫熨效果，您需要能够产生强劲蒸汽并能持久喷射的熨斗。90 克的蒸汽喷射、可提供超强持久蒸汽的 2000 瓦超大功率以及双效除垢装置，让这款实用熨斗绝对物超所值！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥353.00
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    简单、快捷和高效

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    简单、快捷和高效

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      简单、快捷和高效

      长效持久的蒸汽性能

      • 防滴漏
      • 双效除垢
      2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

      2000 瓦的功率可提供持久强劲的蒸汽喷射

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      最高可达 90 克的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

      最高可达 90 克的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

      熨斗具有 90 克蒸汽束喷射，可轻松去除顽固皱褶。

      双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

      双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

      飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

      最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

      最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

      最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

      超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫更多衣物。

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

      垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

      这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

      不黏底板涂层

      不黏底板涂层

      您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

      技术规格

      • 熨烫更舒适

        倍感舒适
        360 度灵活线缆
        防水垢管理
        双效活性除垢装置
        电线长度
        2  米
        使用安全
        高于摔破测试能力国际标准
        适合使用自来水
        Y

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        最高可达 30 克/分钟
        轻松到达难熨区域
        底板前端尖型设计
        喷雾功能
        Y
        蒸汽束喷射
        最高可达 90 克/分钟
        垂直蒸汽
        Y

      • 易于使用

        控制
        • 温度就绪指示灯
        • 可调蒸汽量设置
        快速加热
        Y
        轻松到达难熨区域
        钮扣沟槽

      • 顺畅滑动

        底板
        不黏底板

      • 技术规格

        频率
        50-60
        功率
        2000
        电压
        220 - 240

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        产品重量
        1.2

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