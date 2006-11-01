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  • 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效 简单、快捷和高效

    2500 series 蒸汽电熨斗

    GC2530/02

    简单、快捷和高效

    为了获得最佳烫熨效果，您需要能够产生强劲持续蒸汽输出的熨斗。95 克的强劲蒸汽喷射、可提供持续蒸汽的 2100 瓦超大功率以及双效除垢装置，让这款实用熨斗绝对物超所值！

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    2500 series 蒸汽电熨斗

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    简单、快捷和高效

    长效持久的蒸汽性能

    • 防滴漏
    • 32 克
    持久强劲的蒸汽喷射

    持久强劲的蒸汽喷射

    2100 瓦功率，可提供持久强劲的蒸汽输出。

    高达 95 克强劲蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    高达 95 克强劲蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    熨斗的 95 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。

    双效活性除垢装置有效防止水垢聚积

    双效活性除垢装置有效防止水垢聚积

    飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

    300 毫升加大水箱，减少重复注水的麻烦

    300 毫升加大水箱，减少重复注水的麻烦

    300 毫升大容量水箱，减少重复注水次数。您可以一次熨烫多件衣物。

    不黏底板涂层

    不黏底板涂层

    您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

    高达 32 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

    高达 32 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      2100
      频率
      50-60
      电压
      220 - 240

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.2
      产品尺寸
      29.5 x 11.6 x 19.5

    • 易于使用

      控制
      • 温度就绪指示灯
      • 可调蒸汽量设置
      轻松到达难熨区域
      钮扣沟槽
      快速加热
      Y

    • 顺畅滑动

      底板
      不黏底板

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      2  m
      倍感舒适
      360 度灵活线缆
      防水垢管理
      双效活性除垢装置
      使用安全
      高于摔破测试能力国际标准
      适合使用自来水
      Y

    • 轻松除皱

      垂直蒸汽
      持续蒸汽
      最高可达 32 克/分钟
      喷水功能
      轻松到达难熨区域
      底板前端尖型设计
      蒸汽束喷射
      最高可达 95 克/分钟

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