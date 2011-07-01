性能之作，经久耐用
熨斗采用 SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 2200 瓦
- 35 克/分钟蒸汽
- 110 克蒸汽束喷射
高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出
最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。
110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶
熨斗的 110 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。
垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
自动关熄，安全节能
如果几分钟没有使用，安全自动关熄功能将自动关闭产品，并节能。
技术规格
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快速有力地去除褶皱
- 产品重量
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1.2 kg
- 底板
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SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 水箱容量
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300 ml
- 电压
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220-240 V
- 功率（全球）
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2200 W
- 安全自动关熄
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是
- 喷水功能
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是
- 垂直蒸汽熨烫
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是
- 防滴漏功能
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是
- 可调蒸汽量设置
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是
- 灵活线缆（旋转式）
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360 度灵活线缆
- 额外稳定性
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橡胶缓冲装置
- 电源线长度
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2 米
- 产品尺寸
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29.5 x 11.6 x 19.5
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计算管理
- 适合使用自来水
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是
- 除水垢溶液
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双重活性除垢
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折痕去除
- 持续蒸汽
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最高可达 35 克/分钟
- 蒸汽束喷射
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最高可达 110 克/分钟
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