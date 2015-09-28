PowerLife Plus 蒸汽电熨斗
性能之作，经久耐用
飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势
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性能之作，经久耐用
- 40 克/分钟蒸汽输出；150 克蒸汽束喷射
- SteamGlide 出色蒸汽顺滑底板
- 防水垢
- 2400 瓦
2400 瓦，快速加热
2400 瓦可实现快速加热，带来强大的性能
高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳
高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
熨斗可提供 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
熨斗在无人看管时会自动关闭
熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。
坚实耐用的搁架，增强稳定性
该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。
技术规格
-
易于使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 防滴漏功能
-
是
- 电源线长度
-
2
m
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快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
40
g/min
- 底板
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 功率
-
2400
W
- 蒸汽束喷射
-
150
g
-
快速去除褶皱
- 垂直蒸汽
-
是
- 喷水
-
是
-
绿色效能
- 节能*
-
20
%
-
规模管理
- 除垢和清洁
-
内置除垢容器
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