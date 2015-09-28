搜索词

  • 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用

    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

    GC2988/86

    性能卓越，经久耐用

    飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。

    查看所有优势

    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

    相似产品

    See all 蒸汽电熨斗

    性能卓越，经久耐用

    • 40 克/分钟蒸汽输出；150 克蒸汽束喷射
    • SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
    • 防水垢
    • 2400 瓦
    2400 瓦，快速加热

    2400 瓦，快速加热

    2400 瓦可实现快速加热，带来强大的性能

    高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳

    高达 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果佳

    高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

    150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

    150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

    熨斗具有 150 克蒸汽束喷射，可轻松去除顽固皱褶。

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

    此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

    防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

    飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

    熨斗在无人看管时会自动关闭

    熨斗在无人看管时会自动关闭

    熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

    坚实耐用的搁架，增强稳定性

    该熨斗具有专门设计的加大搁架，垂直放置时可获得很好的稳定性。

    技术规格

    • 除水垢系统

      除水垢溶液
      除垢滑块

    • 易于使用

      注水和倒水
      大注水孔
      水箱容量
      300  ml
      安全自动关熄
      防滴漏功能
      电源线长度
      2  m

    • 快速强效去皱

      持续蒸汽输出
      40  g/min
      底板
      SteamGlide 蒸汽顺滑底板
      功率
      2400  W
      垂直蒸汽熨烫
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      150  g

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。