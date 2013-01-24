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PowerLife Plus

蒸汽电熨斗

GC2988/86
  • 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用 性能卓越，经久耐用
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    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

    GC2988/86

    性能卓越，经久耐用

    飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势

    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

    性能卓越，经久耐用

    飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势

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    PowerLife Plus 蒸汽电熨斗

    性能卓越，经久耐用

    飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。 查看所有优势

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      • 40 克/分钟蒸汽输出；150 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
      • 防水垢
      • 2400 瓦
      2400 瓦，快速加热

      2400 瓦，快速加热

      2400 瓦可实现快速加热，带来强大的性能

      最高 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果更佳

      最高 40 克/分钟的蒸汽输出，去皱效果更佳

      最高 40 克/分钟的持续蒸汽输出可提供最合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

      150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

      150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

      熨斗具有 150 克蒸汽束喷射，可轻松去除顽固皱褶。

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

      除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

      除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

      此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

      防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

      防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

      飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

      熨斗在无人看管时会自动关闭

      熨斗在无人看管时会自动关闭

      熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

      坚实耐用的搁架，增强稳定性

      该熨斗具有专门设计的超大搁架，垂直放置时可获得更大稳定性。

      技术规格

      • 快速强效除皱

        功率
        2400 W
        底板
        SteamGlide 蒸汽顺滑底板
        蒸汽束喷射
        150 g
        垂直蒸汽熨烫
        注水和倒水
        大注水孔
        防滴漏功能
        喷水功能
        电源线长度
        2 m
        安全自动关熄
        水箱容量
        300 ml
        持续蒸汽输出
        40 克/分钟

      • 除水垢系统

        除水垢溶液
        除垢滑块

      • 可持续发展

        节能*
        20 %

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