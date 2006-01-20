蒸汽电熨斗
速度超凡，效果出色
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300 毫升加大水箱，减少重复注水的麻烦
300 毫升大容量水箱，减少重复注水次数。您可以一次熨烫多件衣物。
垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件
这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。
持久强劲蒸汽输出，令除皱效果更佳
持久强劲蒸汽输出，令除皱更容易
技术规格
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技术规格
- 功率
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1900
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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重量和尺寸
- 产品重量
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1.3
- 产品尺寸
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285 x 120 x 145
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易于使用
- 方便安装和储藏
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集成式电线储藏格解决方案
- 快速加热
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Y
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顺畅滑动
- 底板
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Careeza 顺滑贴衣底板
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熨烫加倍舒适
- 倍感舒适
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360 度灵活线缆
- 水箱容量
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300
ml
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轻松去皱
- 垂直蒸汽
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是
- 持续蒸汽
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最高可达 30 克/分钟
- 喷水功能
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是
- 蒸汽束喷射
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最高可达 75 克/分钟
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