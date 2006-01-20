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    蒸汽电熨斗

    GC3116/02

    速度超凡，效果出色

    EasyCare - 轻松塑造出众形象！

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    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

    这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

    持久强劲蒸汽输出，令除皱效果更佳

    持久强劲蒸汽输出，令除皱更容易

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      1900
      频率
      50-60
      电压
      220 - 240

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.3
      产品尺寸
      285 x 120 x 145

    • 易于使用

      方便安装和储藏
      集成式电线储藏格解决方案
      快速加热
      Y

    • 顺畅滑动

      底板
      Careeza 顺滑贴衣底板

    • 熨烫加倍舒适

      倍感舒适
      360 度灵活线缆
      水箱容量
      300  ml

    • 轻松去皱

      垂直蒸汽
      持续蒸汽
      最高可达 30 克/分钟
      喷水功能
      蒸汽束喷射
      最高可达 75 克/分钟

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