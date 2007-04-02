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    3300 系列 蒸汽电熨斗

    GC3321/02

    出众效果，轻松实现

    这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、较长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 顺滑底板还使熨烫更加简单顺畅！

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    3300 系列 蒸汽电熨斗

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    出众效果，轻松实现

    3 倍轻松

    • 3 米电源线
    300 毫升加大水箱，减少重复注水的麻烦

    300 毫升加大水箱，减少重复注水的麻烦

    300 毫升大容量水箱，减少重复注水次数。您可以一次熨烫多件衣物。

    双效活性除垢装置有效防止水垢聚积

    双效活性除垢装置有效防止水垢聚积

    飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

    3 米加长电源线，操作更灵便

    3 米加长电源线，操作更灵便

    飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！

    清晰指示，水位更清晰可见

    清晰指示，水位更清晰可见

    飞利浦电熨斗的清晰指示使水位清晰可见，随时了解水量情况。

    前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

    前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

    前端尖型设计，轻松应对难熨区域。

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

    对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

    技术规格

    • 技术规格

      功率
      2200
      频率
      50-60
      电压
      220 - 240

    • 重量和尺寸

      产品重量
      1.64
      产品尺寸
      328 x 129 x 163

    • 易于使用

      方便安装和储藏
      • 加大注水口
      • 集成式电线储藏格解决方案
      快速加热

    • 顺畅滑动

      底板
      SteamGlide 顺滑底板

    • 熨烫加倍舒适

      电线长度
      3  m
      倍感舒适
      • 360 度灵活线缆
      • 清晰水位计
      防水垢管理
      双效活性除垢装置
      水箱容量
      300  ml

    • 轻松去皱

      垂直蒸汽
      持续蒸汽
      最高可达 35 克/分钟
      喷水功能
      轻松到达难熨区域
      底板前端尖型设计
      蒸汽束喷射
      最高可达 90 克/分钟

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