3300 series 蒸汽电熨斗
出众效果，轻松实现
这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板还使熨烫更加简单顺畅！ 查看所有优势
官方建议零售价: ￥592.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
出众效果，轻松实现
3 倍轻松
- 2300 瓦
- 35 克/分钟蒸汽
- 100 克蒸汽束喷射
加大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫多件衣物。
3 米加长电源线，操作更灵便
飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
清晰指示，水位更清晰可见
飞利浦电熨斗的清晰指示使水位清晰可见，随时了解水量情况。
双效活性除垢装置有效防止水垢聚积
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域
前端尖型设计，轻松应对难熨区域。
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
技术规格
-
计算管理
- 适合使用自来水
-
是
- 除水垢溶液
-
双重活性除垢
-
技术规格
- 挂烫机重量
-
1.64
kg
- 产品尺寸
-
32.8 x 12.9 x 16.3
cm
- 电压
-
220 - 240
V
-
易于使用
- 注水和倒水
-
加大注水孔
- 水箱容量
-
300
ml
- 防滴漏功能
-
是
- 灵活线缆（旋转式）
-
360 度灵活线缆
- 电线储藏格
-
线夹
- 电源线长度
-
3
m
-
快速强效除皱
- 持续蒸汽输出
-
35
g/min
- 底板
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 功率
-
2300
W
- 蒸汽输出
-
是
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 喷水功能
-
是
- 蒸汽束喷射
-
100
g
- 可调蒸汽量设置
-
是
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