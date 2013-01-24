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蒸汽电熨斗

GC3332
  • 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现 出众效果，轻松实现
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    蒸汽电熨斗

    GC3332

    出众效果，轻松实现

    这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板还使熨烫更加简单顺畅！ 查看所有优势

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      出众效果，轻松实现

      3 倍轻松

      • 3 米电源线
      防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

      防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

      飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

      前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

      前端尖型设计，轻松熨烫难以触及的区域

      独特的前端尖型设计，轻松应对难熨区域。

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

      对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

      双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

      双效活性除垢装置，可有效防止水垢的形成

      飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。

      超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫更多衣物。

      3 米超长电源线，操作更灵便

      3 米超长电源线，操作更灵便

      飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！

      超清晰指示，水位更清晰可见

      超清晰指示，水位更清晰可见

      飞利浦电熨斗的超清晰指示使水位清晰可见，随时了解水量情况。

      软质握把，长时间熨烫也倍感舒适

      这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。

      技术规格

      • 熨烫更舒适

        倍感舒适
        • 360 度灵活线缆
        • 超清晰水位计
        • 软质握把
        防水垢管理
        双效活性除垢装置
        电线长度
        3  米
        防溢漏
        防滴漏系统
        水箱容量
        300  毫升

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        最高可达 35 克/分钟
        轻松到达难熨区域
        底板前端尖型设计
        喷雾功能
        Y
        蒸汽束喷射
        最高可达 95 克/分钟
        垂直蒸汽
        Y

      • 易于使用

        方便安装和存储
        • 超大注水口
        • 集成式线缆存储解决方案
        快速加热
        Y

      • 顺畅滑动

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

      • 技术规格

        频率
        50-60
        功率
        2300
        电压
        220 - 240

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        328 x 129 x 163
        产品重量
        1.64

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