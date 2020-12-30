3300 series 蒸汽电熨斗
出众效果，轻松实现
这款飞利浦蒸汽熨斗不仅具有大注水口、超长电线和水位计带来的加倍便利；它的全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板还使熨烫更加简单顺畅！ 查看所有优势
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防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
双效活性除垢装置有效防止水垢聚积
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
300 毫升加大水箱，减少重复注水的麻烦
300 毫升大容量水箱，减少重复注水次数。您可以一次熨烫多件衣物。
3 米加长电源线，操作更灵便
飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
清晰指示，水位更清晰可见
飞利浦电熨斗的清晰指示使水位清晰可见，随时了解水量情况。
Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
软质握把，长时间熨烫也倍感舒适
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
技术规格
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技术规格
- 功率
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2300
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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重量和尺寸
- 产品重量
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1.64
- 产品尺寸
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328 x 129 x 163
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易于使用
- 方便安装和储藏
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- 快速加热
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Y
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顺畅滑动
- 底板
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SteamGlide 顺滑底板
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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3
m
- 倍感舒适
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- 防水垢管理
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双效活性除垢装置
- 防溢漏
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防滴漏功能
- 水箱容量
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300
ml
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轻松去皱
- 垂直蒸汽
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是
- 持续蒸汽
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最高可达 35 克/分钟
- 喷水功能
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是
- 轻松到达难熨区域
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- 蒸汽束喷射
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最高可达 100 克/分钟
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