蒸汽电熨斗
减少重复注水，熨烫时间加倍持久
SmoothCare 蒸汽电熨斗系列是飞利浦产品中大容量水箱系列之一。长时间熨烫而无需为水箱注水！强劲蒸汽输出可轻松去除顽固皱褶。 查看所有优势
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减少重复注水，熨烫时间加倍持久
熨斗配有大容量水箱
- 45 克/分钟蒸汽输出；180 克蒸汽束喷射
- 陶瓷底板
- 2200 瓦
- 安全自动关熄
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
自动除垢功能帮助防止水垢聚积
利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。
高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
400 毫升加大容量水箱，可减少重复注水
减少重复注水，熨烫更舒适。400 毫升加大容量水箱，长时间熨烫而无需为水箱注水。大号按钮和舒适蒸汽滑钮，轻松操作，掌控自如。
高达 180 克蒸汽束喷射
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
EasyFlow 陶瓷底板
EasyFlow 陶瓷底板，抗刮花、滑动顺畅且易于清洁
技术规格
-
存储
- 电线储藏格
-
线夹
-
易于使用
- 水箱容量
-
400
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 底板名称
-
SteamGlide 蒸汽顺滑陶瓷底板
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 电源线长度
-
2
m
- 底板前端的准确尖形设计
-
是
- 侧面开口
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
2200
W
- 蒸汽束喷射
-
180
g
- 持续蒸汽
-
45
g/min
- 电压
-
220
V
- 可调蒸汽量
-
是
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
自动清洁
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