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  • 减少重复注水，熨烫时间加倍持久 减少重复注水，熨烫时间加倍持久 减少重复注水，熨烫时间加倍持久

    蒸汽电熨斗

    GC3584/38

    减少重复注水，熨烫时间加倍持久

    SmoothCare 蒸汽电熨斗系列是飞利浦产品中大容量水箱系列之一。长时间熨烫而无需为水箱注水！强劲蒸汽输出可轻松去除顽固皱褶。

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    蒸汽电熨斗

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    减少重复注水，熨烫时间加倍持久

    熨斗配有大容量水箱

    • 45 克/分钟蒸汽输出；180 克蒸汽束喷射
    • 陶瓷底板
    • 2200 瓦
    • 安全自动关熄
    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    自动除垢功能帮助防止水垢聚积

    利用除垢功能，您只需用水冲洗飞利浦熨斗水箱即可清除其中的水垢颗粒，延长熨斗的使用寿命。

    高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出

    高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出

    飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

    400 毫升加大容量水箱，可减少重复注水

    400 毫升加大容量水箱，可减少重复注水

    减少重复注水，熨烫更舒适。400 毫升加大容量水箱，长时间熨烫而无需为水箱注水。大号按钮和舒适蒸汽滑钮，轻松操作，掌控自如。

    高达 180 克蒸汽束喷射

    高达 180 克蒸汽束喷射

    蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

    EasyFlow 陶瓷底板

    EasyFlow 陶瓷底板，抗刮花、滑动顺畅且易于清洁

    技术规格

    • 存储

      电线储藏格
      线夹

    • 易于使用

      水箱容量
      400  ml
      安全自动关熄
      底板名称
      SteamGlide 蒸汽顺滑陶瓷底板
      在使用过程中随时重新注水
      电源线长度
      2  m
      底板前端的准确尖形设计
      侧面开口

    • 快速去皱

      功率
      2200  W
      蒸汽束喷射
      180  g
      持续蒸汽
      45  g/min
      电压
      220  V
      可调蒸汽量

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      自动清洁

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