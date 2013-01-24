设计精巧，容易去除褶皱
智慧气流加热喷头让熨烫衣物轻松。在难以熨烫的部位垂直或水平熨烫，衣物效果焕然一新 - 保证不会烫伤衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
设计精巧，容易去除褶皱
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设计精巧，容易去除褶皱
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设计精巧，容易去除褶皱
智慧气流加热喷头让熨烫衣物轻松。在难以熨烫的部位垂直或水平熨烫，衣物效果焕然一新 - 保证不会烫伤衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势
无需使用烫衣板，只需悬挂衣物，垂直蒸汽便可快速去除褶皱，使衣物平整如新。水平熨烫在难以熨烫部位（如袖口和衣领）带来卓越熨烫效果。在任何位置，持续蒸汽都拥有良好效果。
有了智慧气流技术，蒸汽喷头可加热到合适温度，安全适用所有面料，没有水渍困扰。水平熨烫时，加热蒸汽喷头将按压织物，带来很好的熨烫效果*。
电动泵自动提供持续蒸汽，轻松快速地去除褶皱。
清洁刷附件未围住纺织用纤维，可使蒸汽很好地渗透。它特别适用于较厚衣物（例如：夹克和外套）。它还有助于除尘和毛球。
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
在悬挂衣物上使用挂烫机，无需使用熨衣板，因此，可轻易去除褶皱。
这种手持式蒸汽挂烫机符合人体工程学，设计轻盈小巧，使用舒适。开关一按，褶皱全无。
分离式水箱拆卸方便，水龙头下轻松注水。
使用完毕后或在旅行时携带，请用配赠的收纳袋储存手持式蒸汽熨烫刷。
热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得长久。
快速除皱
易于使用
存储
包含附件
尺寸和重量
保修
绿色效能