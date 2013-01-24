主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

EasySpeed Advanced

蒸汽电熨斗

GC3672/28
  • 无绳熨烫，自由随心 无绳熨烫，自由随心 无绳熨烫，自由随心
    -{discount-value}

    EasySpeed Advanced 蒸汽电熨斗

    GC3672/28

    无绳熨烫，自由随心

    EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥659.00

    EasySpeed Advanced 蒸汽电熨斗

    无绳熨烫，自由随心

    EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势

    无绳熨烫，自由随心

    EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥659.00

    EasySpeed Advanced 蒸汽电熨斗

    无绳熨烫，自由随心

    EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势

    相似产品

    See all steam-iron

      无绳熨烫，自由随心

      • 2000 瓦
      • 190 克蒸汽束喷射
      • 35 克/分钟持续蒸汽输出
      • 陶瓷底板
      2000 瓦，可在 30 秒内快速加热

      2000 瓦，可在 30 秒内快速加热

      可在 30 秒内快速加热，从而快速启动。

      智能底座，数秒内即可充电，指示灯亮起

      智能底座，数秒内即可充电，指示灯亮起

      智能底座，可在数秒内为电熨斗充电。当电熨斗可用时，彩色灯光反馈指示，并在需要充电时提醒您。

      加大注水孔，注水和倒水快速

      加大注水孔，注水和倒水快速

      为水箱注水的加大注水口可快速注水和倒水。

      耐用的陶瓷底板，熨烫轻松

      耐用的陶瓷底板，熨烫轻松

      我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏连，抗刮擦，且易于保持清洁。

      搬运锁和绕线装置夹，用于方便和整洁存放

      搬运锁和绕线装置夹，用于方便和整洁存放

      借助我们的搬运锁系统将电熨斗牢固固定到其底座。电源线可以轻松围着底座缠绕且使用夹子将其固定到位，从而实现整洁存放。

      加大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      加大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

      减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫多件衣物。

      除垢滑片确保蒸汽性能持久

      除垢滑片确保蒸汽性能持久

      此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

      高达 190 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

      高达 35 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

      高达 35 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

      技术规格

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        35  克/分钟
        功率
        2000  瓦
        蒸汽束喷射
        190  克
        可调蒸汽量
        Y
        垂直蒸汽
        Y
        喷水
        Y
        加热时间
        30 秒

      • 易于使用

        底板名称
        陶瓷
        水箱容量
        300  毫升
        电源线长度
        1.8  米
        底板前端的准确尖形设计
        Y
        适合自来水
        Y
        防滴漏功能
        Y
        加大注水孔
        Y

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        防水垢解决方案

      • 存储

        电源线存储装置
        线夹

      • 尺寸和重量

        电熨斗的重量
        1.020  千克

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 绿色效能

        节能模式
        Y
        用户手册
        100%可回收纸

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        推荐产品

          最近查看的产品