无绳熨烫，自由随心
EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无绳熨烫，自由随心
EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势
无绳熨烫，自由随心
EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无绳熨烫，自由随心
EasySpeed Advanced 熨斗将强劲的蒸汽输出与无绳熨烫的自由体验相结合。可以熨及熨衣板的各个部位，轻松熨烫难熨烫的部位。加热迅速，可在几秒内快速充电，搬运锁便于存放。 查看所有优势
可在 30 秒内快速加热，从而快速启动。
智能底座，可在数秒内为电熨斗充电。当电熨斗可用时，彩色灯光反馈指示，并在需要充电时提醒您。
为水箱注水的加大注水口可快速注水和倒水。
我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏连，抗刮擦，且易于保持清洁。
借助我们的搬运锁系统将电熨斗牢固固定到其底座。电源线可以轻松围着底座缠绕且使用夹子将其固定到位，从而实现整洁存放。
减少了重复注水次数，得益于 300 毫升的大容量水箱。因此，您可以一次熨烫多件衣物。
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
高达 35 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能
快速除皱
易于使用
水垢处理
存储
尺寸和重量
保修
绿色效能