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  • 设计精巧，容易去除褶皱 设计精巧，容易去除褶皱 设计精巧，容易去除褶皱

    Steam&Go 手持式蒸汽熨烫刷

    GC368/18

    设计精巧，容易去除褶皱

    智慧气流加热喷头让熨烫衣物更轻松。在难以熨烫的部位垂直或水平熨烫，衣物效果焕然一新 - 保证不会烫伤衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！

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    Steam&Go 手持式蒸汽熨烫刷

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    设计精巧，容易去除褶皱

    水平或垂直使用，熨烫效果更佳

    • 1300 瓦，高达 24 克/分钟
    • 水平和垂直蒸汽熨烫
    • 随附衣物去毛球器
    • 耐热型存储盒
    自动持续蒸汽，轻易去除褶皱

    自动持续蒸汽，轻易去除褶皱

    电动泵自动提供持续蒸汽，轻松快速地去除褶皱。

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

    安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

    无需使用熨衣板

    无需使用熨衣板

    在悬挂衣物上使用挂烫机，无需使用熨衣板，因此，可轻易去除褶皱。

    小巧的设计，方便使用、存放和旅行携带

    小巧的设计，方便使用、存放和旅行携带

    这种手持式蒸汽挂烫机符合人体工程学，设计轻盈小巧，使用舒适。开关一按，褶皱全无。

    分离式蓄水管便于注水

    分离式蓄水管便于注水

    分离式水箱拆卸方便，水龙头下轻松注水。

    3 米电源线，熨烫范围更大

    3 米电源线，熨烫范围更大

    熨烫范围更大

    智慧气流加热喷头，熨烫效果更佳*

    智慧气流加热喷头，熨烫效果更佳*

    有了智慧气流技术，蒸汽喷头可加热到理想温度，安全适用所有面料，没有水渍困扰。水平熨烫时，加热蒸汽喷头将按压织物，带来更好的熨烫效果*。

    垂直和水平蒸汽功能提供更多便利

    垂直和水平蒸汽功能提供更多便利

    无需使用烫衣板，只需悬挂衣物，垂直蒸汽便可快速去除褶皱，使衣物平整如新。水平熨烫在难以熨烫部位（如袖口和衣领）带来极佳熨烫效果。在任何位置，持续蒸汽都拥有良好效果。

    持续蒸汽可去除异味，杀灭 99.9%* 的细菌

    持续蒸汽可去除异味，杀灭 99.9%* 的细菌

    热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。

    优质耐热型存储盒，存放更方便

    随附优质耐热型存储盒，便于快速安全地存放蒸汽挂烫机。

    技术规格

    • 存储

      存储解决方案
      耐热型包装盒

    • 易于使用

      水箱容量
      70  ml
      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      分离式水箱
      在使用过程中随时重新注水
      电源线长度
      3  m
      直接使用
      指示灯

    • 包含附件

      毛刷
      防烫手套为您提供更多保护

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去除褶皱

      功率
      1300  W
      持续蒸汽
      高达 24  g/min
      电压
      220-240  V
      直接使用
      <1  minute(s)

    • 绿色效能

      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 尺寸和重量

      包装尺寸 (WxHxL)
      18 x 7.9 x 11.3 厘米  cm

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    奖项

    • 由外部机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
    • 与飞利浦 Steam&Go GC310 和 GC320 相比；不带智能气流加热喷头。

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