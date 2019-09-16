Steam&Go 手持式蒸汽熨烫刷
设计精巧，容易去除褶皱
智慧气流加热喷头让熨烫衣物更轻松。在难以熨烫的部位垂直或水平熨烫，衣物效果焕然一新 - 保证不会烫伤衣物。轻盈小巧的设计让使用简单方便、随时随地。只需轻松一烫，便可马上使用！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
设计精巧，容易去除褶皱
水平或垂直使用，熨烫效果更佳
- 1300 瓦，高达 24 克/分钟
- 水平和垂直蒸汽熨烫
- 随附衣物去毛球器
- 耐热型存储盒
自动持续蒸汽，轻易去除褶皱
电动泵自动提供持续蒸汽，轻松快速地去除褶皱。
安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。
无需使用熨衣板
在悬挂衣物上使用挂烫机，无需使用熨衣板，因此，可轻易去除褶皱。
小巧的设计，方便使用、存放和旅行携带
这种手持式蒸汽挂烫机符合人体工程学，设计轻盈小巧，使用舒适。开关一按，褶皱全无。
分离式蓄水管便于注水
分离式水箱拆卸方便，水龙头下轻松注水。
智慧气流加热喷头，熨烫效果更佳*
有了智慧气流技术，蒸汽喷头可加热到理想温度，安全适用所有面料，没有水渍困扰。水平熨烫时，加热蒸汽喷头将按压织物，带来更好的熨烫效果*。
垂直和水平蒸汽功能提供更多便利
无需使用烫衣板，只需悬挂衣物，垂直蒸汽便可快速去除褶皱，使衣物平整如新。水平熨烫在难以熨烫部位（如袖口和衣领）带来极佳熨烫效果。在任何位置，持续蒸汽都拥有良好效果。
持续蒸汽可去除异味，杀灭 99.9%* 的细菌
热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99.9% 的细菌*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。
优质耐热型存储盒，存放更方便
随附优质耐热型存储盒，便于快速安全地存放蒸汽挂烫机。
技术规格
-
存储
- 存储解决方案
-
耐热型包装盒
-
易于使用
- 水箱容量
-
70
ml
- 安全适用于所有可熨烫面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 分离式水箱
-
是
- 在使用过程中随时重新注水
-
是
- 电源线长度
-
3
m
- 直接使用
-
指示灯
-
包含附件
- 毛刷
-
是
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速去除褶皱
- 功率
-
1300
W
- 持续蒸汽
-
高达 24
g/min
- 电压
-
220-240
V
- 直接使用
-
<1
minute(s)
-
绿色效能
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
尺寸和重量
- 包装尺寸 (WxHxL)
-
18 x 7.9 x 11.3 厘米
cm
- 由外部机构进行检测，汽蒸时间为 1 分钟，针对的细菌类型：大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
- 与飞利浦 Steam&Go GC310 和 GC320 相比；不带智能气流加热喷头。
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