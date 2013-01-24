轻松、快速，无需设定温度
如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松、快速，无需设定温度
如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势
轻松、快速，无需设定温度
如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松、快速，无需设定温度
如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势
从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
提供快速预热和强大的性能。
强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。
如果您让电熨斗静止，则它将自动关闭。放置在搁架、底板或侧面上时，它将在 2 分钟后自动关闭。
我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
快速除皱
易于使用
水垢处理
尺寸和重量
保修
绿色效能