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PerfectCare

智能控温蒸汽电熨斗

GC3925/38
  • 轻松、快速，无需设定温度 轻松、快速，无需设定温度 轻松、快速，无需设定温度
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    PerfectCare 智能控温蒸汽电熨斗

    GC3925/38

    轻松、快速，无需设定温度

    如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥699.00

    PerfectCare 智能控温蒸汽电熨斗

    轻松、快速，无需设定温度

    如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势

    轻松、快速，无需设定温度

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    轻松、快速，无需设定温度

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      轻松、快速，无需设定温度

      即使是精细面料也安全

      • 2100 瓦
      • 45 克/分钟持续蒸汽输出
      • 180 克蒸汽束喷射
      • SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
      智能温控科技，无需温度设置

      智能温控科技，无需温度设置

      从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。

      安全适用于所有可熨烫衣物

      安全适用于所有可熨烫衣物

      得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

      2100 瓦，快速加热

      2100 瓦，快速加热

      提供快速预热和强大的性能。

      高达 45 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

      高达 45 克/分钟的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

      强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

      高达 180 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      高达 180 克蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

      深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

      我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

      如果您让电熨斗静止，则它将自动关闭。放置在搁架、底板或侧面上时，它将在 2 分钟后自动关闭。

      防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

      防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

      我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。

      内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

      内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

      此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

      技术规格

      • 快速除皱

        喷水
        持续蒸汽
        45  克/分钟
        功率
        2100  瓦
        蒸汽束喷射
        180  克

      • 易于使用

        水箱容量
        300  毫升
        防滴漏功能
        稳固搁架
        安全自动关熄
        适合自来水
        加大注水孔

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        内置除垢滑片

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        33.2x16.7x13.7  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        31.2x14.7x12.7  厘米
        电熨斗的重量
        1.485  千克

      • 保修

        2 年全球保修

      • 绿色效能

        用户手册
        100%可回收纸

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