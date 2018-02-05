PerfectCare 蒸汽电熨斗
轻松、快速，无需设定温度
如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松、快速，无需设定温度
即使是精细面料也安全
- 2200 瓦
- 45 克/分钟* 持续蒸汽输出
- 200 克* 蒸汽喷射
- SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
智能温控科技，无需温度设置
从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。
安全适用于所有可熨烫衣物
得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。
2200 瓦，快速加热
提供快速预热和强大的性能。
高达 45 克/分钟* 的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能
强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。
高达 200 克* 蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶
深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。
SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果
我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
如果您让电熨斗静止，则它将自动关闭。放置在搁架、底板或侧面上时，它将在 2 分钟后自动关闭。
防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净
我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。
内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能
此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。
技术规格
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易于使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 安全自动关熄
-
是
- 底板名称
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SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
- 适合自来水
-
是
- 防滴漏功能
-
是
- 稳固搁架
-
是
- 加大注水孔
-
是
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保修
- 2 年全球保修
-
是
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快速去皱
- 功率
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2200
W
- 持续蒸汽
-
45 克/分钟*
- 喷水
-
是
- 蒸汽束喷射
-
200 克*
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绿色效能
- 用户手册
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100% 再生纸
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水垢处理
- 除垢和清洁
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内置除垢滑片
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尺寸和重量
- 挂烫机重量
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1.485
kg
- 包装尺寸 (WxHxL)
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33.2x16.7x13.7
cm
- 产品尺寸（宽 x 高 x 长）
-
31.2x14.7x12.7
cm
- 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量
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