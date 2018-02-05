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    PerfectCare 蒸汽电熨斗

    GC3929/68

    轻松、快速，无需设定温度

    如今，OptimalTEMP 智能温控科技将温度与蒸汽结合，能在不留下灼烧及亮斑痕迹的同时快速去除褶皱。如此一来，您可以一次性熨烫牛仔面料和丝绸面料等所有衣物。

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    PerfectCare 蒸汽电熨斗

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    轻松、快速，无需设定温度

    即使是精细面料也安全

    • 2200 瓦
    • 45 克/分钟* 持续蒸汽输出
    • 200 克* 蒸汽喷射
    • SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
    智能温控科技，无需温度设置

    智能温控科技，无需温度设置

    从丝质面料到牛仔面料均可熨烫，无需调节温度。得益于 OptimalTEMP 智能温控科技，无需旋钮或设置。因此，无需对衣物进行预先分类或等待电熨斗加热和冷却。您可随时熨烫衣物。

    安全适用于所有可熨烫衣物

    安全适用于所有可熨烫衣物

    得益于采用智能温控科技，我们保证此电熨斗安全适用于所有可熨烫面料。您甚至可以将其面朝下平放在衣服或熨衣板上。无灼烧，无亮斑。安全保证。

    2200 瓦，快速加热

    2200 瓦，快速加热

    提供快速预热和强大的性能。

    高达 45 克/分钟* 的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

    高达 45 克/分钟* 的蒸汽输出，提供强劲稳定的蒸汽性能

    强劲恒定的蒸汽输出，快速去除褶皱。

    高达 200 克* 蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    高达 200 克* 蒸汽束喷射，可去除顽固皱褶

    深入地穿透织物，轻松去除顽固皱褶。

    SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

    SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板，可提供出色顺滑效果

    我们特别的 SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板采用高级钛金属层和 6 层涂层，可在所有可熨烫衣物上提供出色顺滑效果。不黏、防刮擦且易于保持清洁。

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

    如果您让电熨斗静止，则它将自动关闭。放置在搁架、底板或侧面上时，它将在 2 分钟后自动关闭。

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

    我们的防滴漏功能可让您放心地以低温度熨烫精细面料。无需担心水滴造成污渍。

    内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

    内置除垢滑片，提供持久蒸汽性能

    此熨斗可使用普通自来水。除垢功能是内置的清洁功能，可去除钙沉积物（即水垢）并保持出众性能。

    技术规格

    • 易于使用

      水箱容量
      300  ml
      安全自动关熄
      底板名称
      SteamGlide Plus 蒸汽顺滑底板
      适合自来水
      防滴漏功能
      稳固搁架
      加大注水孔

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      2200  W
      持续蒸汽
      45 克/分钟*
      喷水
      蒸汽束喷射
      200 克*

    • 绿色效能

      用户手册
      100% 再生纸

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      内置除垢滑片

    • 尺寸和重量

      挂烫机重量
      1.485  kg
      包装尺寸 (WxHxL)
      33.2x16.7x13.7  cm
      产品尺寸（宽 x 高 x 长）
      31.2x14.7x12.7  cm

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    奖项

    • 由飞利浦实验室进行测试，电源电压为 220V，采用最大蒸汽量

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