CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机
强力去褶皱，小巧易存放
全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地穿用整洁的衣服。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强力去褶皱，小巧易存放
蒸汽量随需，一体式收纳
- 1000 瓦
- 随选蒸汽
- 一体式收纳，易于存放
- 门钩、防烫手套
强劲持久的蒸汽
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
蒸汽量随需技术，实现全面控制和高效
仅当按下蒸汽开关时才会释放蒸汽，让您可以完全控制，有助于节水。
一体式收纳，小巧易存放
小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。
可轻松使用的挂架
方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。
大容量水箱，适合长时间使用
600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。
内置永久性防水垢方案
永久性防水垢解决方案，延迟水垢的形成，确保为您的蒸汽电熨斗带来更佳保护。
使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护
随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。
适用于熨烫丝绸等精细面料
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。
技术规格
-
计算管理
- 除水垢溶液
-
防水垢解决方案
- 适合使用自来水
-
是
-
附件
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
- 可轻松使用的挂架
-
是
- 集成式上盖
-
是
-
技术规格
- 电压
-
220
V
- 包装尺寸
-
41.5 x 23.5 x 15.0
cm
- 产品尺寸
-
38.2 x 19.8 x 11.1
cm
- 产品重量
-
1.56
kg
- 产品重量（含包装）
-
2.11
kg
-
易于使用
- 安全适用所有面料
-
即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 随时重注
-
是
- 水箱容量
-
600
ml
- 电线储藏格
-
是
- 电源线长度
-
1.8
m
- 软管长度
-
1.6
m
-
快速强效除皱
- 功率
-
1000
W
- 蒸汽量随需技术
-
是
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。