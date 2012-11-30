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    CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机

    GC420/05

    强力去褶皱，小巧易存放

    全新飞利浦 CompactTouch 蒸汽挂烫机经过特别设计，集强大的蒸汽性能和小巧设计于一体，您可以毫不费力地穿用整洁的衣服。

    查看所有优势

    CompactTouch 紧凑型蒸汽挂烫机

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    强力去褶皱，小巧易存放

    蒸汽量随需，一体式收纳

    • 1000 瓦
    • 随选蒸汽
    • 一体式收纳，易于存放
    • 门钩、防烫手套
    强劲持久的蒸汽

    强劲持久的蒸汽

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

    蒸汽量随需技术，实现全面控制和高效

    蒸汽量随需技术，实现全面控制和高效

    仅当按下蒸汽开关时才会释放蒸汽，让您可以完全控制，有助于节水。

    一体式收纳，小巧易存放

    一体式收纳，小巧易存放

    小巧的带盖集成设计，可提供存放所有部件的空间，包括将电源线和蒸汽管放在底座内，可防尘并有助于使家中保持整洁。

    可轻松使用的挂架

    可轻松使用的挂架

    方便的挂架附件，让您在熨烫时将衣物悬挂在门上。

    大容量水箱，适合长时间使用

    大容量水箱，适合长时间使用

    600 毫升大容量水箱能产生足够的蒸汽，可熨烫长达 30 分钟。

    内置永久性防水垢方案

    内置永久性防水垢方案

    永久性防水垢解决方案，延迟水垢的形成，确保为您的蒸汽电熨斗带来更佳保护。

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

    随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。

    技术规格

    • 计算管理

      除水垢溶液
      防水垢解决方案
      适合使用自来水

    • 附件

      防烫手套为您提供更多保护
      可轻松使用的挂架
      集成式上盖

    • 技术规格

      电压
      220  V
      包装尺寸
      41.5 x 23.5 x 15.0  cm
      产品尺寸
      38.2 x 19.8 x 11.1  cm
      产品重量
      1.56  kg
      产品重量（含包装）
      2.11  kg

    • 易于使用

      安全适用所有面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      随时重注
      水箱容量
      600  ml
      电线储藏格
      电源线长度
      1.8  m
      软管长度
      1.6  m

    • 快速强效除皱

      功率
      1000  W
      蒸汽量随需技术

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