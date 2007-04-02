Azur 蒸汽电熨斗
精准高效
要更轻松更顺畅地熨烫，您需要顺滑熨烫和强劲蒸汽的最佳组合。这款带有 SteamGlide 底板的飞利浦蒸汽电熨斗 GC4410/02 可完全满足您的要求！ 查看所有优势
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精准高效
强劲蒸汽、出众顺滑的电熨斗
- 40 克/分钟蒸汽输出；130 克蒸汽束喷射
- SteamGlide Plus 超级蒸汽顺滑底板
- 2400 瓦
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
2400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射
2400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。
130 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
3 米加长电源线，操作更灵便
飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。
双效活性除垢装置有效防止水垢聚积
飞利浦蒸汽电熨斗的双效除垢装置可利用水垢溶解片和方便的自动除垢功能，有效防止水垢聚积。
技术规格
-
除水垢系统
- 适合使用自来水
-
是
- 除水垢溶液
-
双重活性除垢
-
技术规格
- 挂烫机重量
-
1.55
kg
- 产品尺寸
-
30.3 x 12 x 15.2
cm
- 电压
-
220 - 240
V
-
易于使用
- 注水和倒水
-
加大注水孔
- 水箱容量
-
350
ml
- 防滴漏功能
-
是
- 灵活线缆（旋转式）
-
360 度灵活线缆
- 电线储藏格
-
线夹
- 电源线长度
-
3
m
-
快速强效去皱
- 持续蒸汽输出
-
40
g/min
- 底板
-
SteamGlide 蒸汽顺滑底板
- 功率
-
2400
W
- 垂直蒸汽熨烫
-
是
- 喷水功能
-
是
- 蒸汽束喷射
-
130
g
- 可调蒸汽量设置
-
是
- 前端尖型面板
-
是
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