GC4440/02
精准高效
要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有深层离子蒸汽技术的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
离子化过程创造出更细小的蒸汽颗粒，进一步渗透到织物深层。即使是顽固的皱褶也能轻松去除。
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
隔热防烫垫，便于立即安全存放。
蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固皱褶。
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
技术规格
重量和尺寸
易于使用
顺畅滑动
熨烫加倍舒适
轻松去皱
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。