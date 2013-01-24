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蒸汽电熨斗

GC4440
  • 精准高效 精准高效 精准高效
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    蒸汽电熨斗

    GC4440

    精准高效

    要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有深层离子蒸汽技术的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。

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    精准高效

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      精准高效

      使用深层离子蒸汽技术轻松消除皱褶

      更细小的蒸汽颗粒，能够深入到最难对付的皱褶内部

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      离子化过程创造出更细小的蒸汽颗粒，进一步渗透到织物深层。即使最顽固的皱褶也能轻松去除。

      Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位

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      这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。

      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

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      对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。

      最高 40 克/分钟的持续蒸汽输出量

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      飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。

      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

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      电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。

      隔热防烫垫，便于立即安全存放

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      100 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

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      蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固皱褶。

      3 米超长电源线，操作更灵便

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      飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！

      技术规格

      • 附件

        随附在包装内
        • 电源线夹用于轻松存储电源线
        • 隔热防烫垫

      • 熨烫更舒适

        倍感舒适
        • 360 度灵活线缆
        • 软质握把
        防水垢管理
        双效活性除垢装置
        防溢漏
        防滴漏系统
        使用安全
        • 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
        • 高于摔破测试能力国际标准
        适合使用自来水
        Y
        水箱容量
        335  毫升

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        最高可达 40 克/分钟
        深层离子蒸汽技术
        深层离子蒸汽技术
        轻松到达难熨区域
        前端尖型面板
        喷雾功能
        Y
        蒸汽束喷射
        最高可达 100 克/分钟
        垂直蒸汽
        Y

      • 易于使用

        快速加热
        Y

      • 顺畅滑动

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

      • 技术规格

        频率
        50-60
        功率
        2400
        电压
        220 - 240

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        303 x 120 x 152
        产品重量
        1.70

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