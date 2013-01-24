精准高效
要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有深层离子蒸汽技术的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。
精准高效
要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有深层离子蒸汽技术的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。
精准高效
要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有深层离子蒸汽技术的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。
精准高效
要轻松去除最顽固的褶皱，您需要一台带有深层离子蒸汽技术的强力蒸汽熨斗。配合 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，强劲的蒸汽带来无比顺滑之感，作用于衣物深层。
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
隔热防烫垫，便于立即安全存放。
蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固皱褶。
飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
附件
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
技术规格
重量和尺寸