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轻松去除褶皱
该熨斗的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板让熨烫更轻松、更顺畅。强劲的蒸汽和顺滑的底板使其成为去除褶皱、获得出众效果的完美组合！ 查看所有优势
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这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
飞利浦电熨斗的 3 米超长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
附件
熨烫更舒适
轻松除皱
易于使用
顺畅滑动
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GC026/80