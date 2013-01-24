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蒸汽电熨斗

GC4620
  • 轻松去除褶皱 轻松去除褶皱 轻松去除褶皱
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    蒸汽电熨斗

    GC4620

    轻松去除褶皱

    该熨斗的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板让熨烫更轻松、更顺畅。强劲的蒸汽和顺滑的底板使其成为去除褶皱、获得出众效果的完美组合！ 查看所有优势

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      SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

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      最高 40 克/分钟的持续蒸汽输出量

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      自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

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      3 米超长电源线，操作更灵便

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      这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。

      最高 165 克蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

      蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。

      技术规格

      • 附件

        随附在包装内
        电源线夹用于轻松存储电源线

      • 熨烫更舒适

        倍感舒适
        • 360 度灵活线缆
        • 软质握把
        防水垢管理
        双效活性除垢装置
        电线长度
        3  米
        防溢漏
        防滴漏系统
        使用安全
        • 自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
        • 高于摔破测试能力国际标准
        适合使用自来水
        Y
        水箱容量
        350  毫升

      • 轻松除皱

        持续蒸汽
        最高可达 40 克/分钟
        轻松到达难熨区域
        前端尖型面板
        喷雾功能
        Y
        蒸汽束喷射
        最高可达 165 克/分钟
        垂直蒸汽
        Y

      • 易于使用

        控制
        • 温度就绪指示灯
        • 可调蒸汽量设置
        快速加热
        Y

      • 顺畅滑动

        底板
        SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

      • 技术规格

        频率
        50-60
        功率
        2400
        电压
        220 - 240

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