Azur 蒸汽电熨斗
轻松去除棉、麻面料上的褶皱
该熨斗的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板让熨烫更轻松、更顺畅。强劲的蒸汽和顺滑的底板使其成为去除褶皱、获得出众效果的完美组合！ 查看所有优势
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轻松去除棉、麻面料上的褶皱
SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板带来高效熨烫
高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
纤细织物保护器适合蒸汽熨烫质地精细的面料
有了纤细织物保护器，您可以用大量低温蒸汽熨烫您的纤细衣物，且不会造成局部发亮。
Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
3 米加长电源线，操作更灵便
飞利浦电熨斗的 3 米加长电源线可轻松到达熨衣板的边缘，甚至更远！
高达 160 克蒸汽束喷射
蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固皱褶。
软质握把，长时间熨烫也倍感舒适
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
技术规格
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技术规格
- 功率
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2400
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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易于使用
- 控制
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- 快速加热
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Y
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顺畅滑动
- 底板
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SteamGlide 顺滑底板
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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3
m
- 倍感舒适
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- 防水垢管理
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双效活性除垢装置
- 防溢漏
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防滴漏功能
- 使用安全
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自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
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高于摔破测试能力国际标准
- 适合使用自来水
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Y
- 水箱容量
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350
ml
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轻松去皱
- 垂直蒸汽
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是
- 持续蒸汽
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最高可达 40 克/分钟
- 喷水功能
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是
- 轻松到达难熨区域
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前端尖型面板
- 蒸汽束喷射
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最高可达 160 克/分钟
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