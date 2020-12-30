Azur Ionic 蒸汽电熨斗
轻松去除棉、麻面料上的褶皱
采用深层离子蒸汽技术，能够去除顽固的褶皱。这款强劲的蒸汽熨斗可产生体积缩小 50% 的蒸汽颗粒，能够深入到极难对付的棉、麻等面料内部，从而轻易地获得出众的除皱效果！ 查看所有优势
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轻松去除棉、麻面料上的褶皱
通过深层离子蒸汽技术的高效熨烫
体积缩小50%的蒸汽颗粒，可更深层地作用于顽固的褶皱
离子化过程创造出更细小的蒸汽颗粒，进一步渗透到织物深层。即使是顽固的皱褶也能轻松去除。
高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出量
飞利浦蒸汽电熨斗具有高达 40 克/分钟的持续蒸汽输出，可提供合适的蒸汽量，高效去除所有褶皱。
SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板
对于蒸汽电熨斗，SteamGlide 蒸汽顺滑底板是飞利浦的高端底板。它具有良好的防刮擦性能，滑动顺畅并且易于清洁。
自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
电子安全关熄功能在熨斗闲置不用或翻倒时自动关闭其电源。
隔热防烫垫，便于立即安全存放
隔热防烫垫，便于立即安全存放。
Steam Tip 前端尖型蒸汽束，蒸汽可直达难熨部位
这款飞利浦电熨斗的特殊底板前端尖型蒸汽束设计将底板前端的突缘与加长型蒸汽孔很好地结合在一起，可深入衣物的各个边角，熨烫效果更佳。
150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
熨斗可提供 150 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶。
软质握把，长时间熨烫也倍感舒适
这款飞利浦电熨斗具有软质把手，即使熨烫时间再长也能感觉舒适。
技术规格
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技术规格
- 功率
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2400
- 频率
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50-60
- 电压
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220 - 240
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易于使用
- 控制
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- 快速加热
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Y
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顺畅滑动
- 底板
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SteamGlide 顺滑底板
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熨烫加倍舒适
- 电线长度
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3
m
- 倍感舒适
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- 防水垢管理
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双效活性除垢装置
- 防溢漏
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防滴漏功能
- 使用安全
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自动关熄功能可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗
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高于摔破测试能力国际标准
- 适合使用自来水
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Y
- 水箱容量
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335
ml
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轻松去皱
- 垂直蒸汽
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是
- 持续蒸汽
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最高可达 40 克/分钟
- 深层离子蒸汽技术
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深层离子蒸汽技术
- 喷水功能
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是
- 轻松到达难熨区域
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前端尖型面板
- 蒸汽束喷射
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最高可达 150 克/分钟
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