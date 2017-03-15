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    Easy Touch 蒸汽挂烫机

    GC499/28

    轻松除皱每一天

    EasyTouch 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。强劲持续的蒸汽输出，让您轻松去除衣物褶皱。

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    Easy Touch 蒸汽挂烫机

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    轻松除皱每一天

    强劲而持续的蒸汽

    • 1500W
    • 可伸缩支撑杆
    强劲持久的蒸汽

    强劲持久的蒸汽

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    适用于熨烫丝绸等精细面料

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。

    易冲洗除垢功能

    易冲洗除垢功能

    定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

    可分离式水箱

    可分离式水箱

    可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

    可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置

    可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置

    集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

    加大号蒸汽面板，效果更迅速

    加大号蒸汽面板，效果更迅速

    专用人体工程学蒸汽喷头配有超大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

    技术规格

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      1200  ml
      分离式水箱
      电源线长度
      1.4  m

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      1500  W
      持续蒸汽
      30  g/min
      电压
      220  V

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      方便冲洗

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