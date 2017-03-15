Easy Touch 蒸汽挂烫机
轻松除皱每一天
EasyTouch 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。强劲持续的蒸汽输出，让您轻松去除衣物褶皱。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
强劲持久的蒸汽
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
适用于熨烫丝绸等精细面料
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也十分适合熨烫丝绸等精细面料。
易冲洗除垢功能
定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。
可分离式水箱
可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。
可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置
集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。
加大号蒸汽面板，效果更迅速
专用人体工程学蒸汽喷头配有超大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。
技术规格
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
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即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
1200
ml
- 分离式水箱
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是
- 电源线长度
-
1.4
m
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
1500
W
- 持续蒸汽
-
30
g/min
- 电压
-
220
V
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
方便冲洗
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