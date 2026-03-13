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QuickTouch 蒸汽挂烫机

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QuickTouch 蒸汽挂烫机

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用户手册和文档

User Manual Philips QuickTouch Portable garment Steamer

  • PDF 文件, 1.8 MB
  • 13 March 2026

感受这款外观小巧的飞利浦蒸汽挂烫机带来的便利，以及迅速去除悬挂衣物褶皱的体验。

  • PDF 文件
  • 28 June 2026

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