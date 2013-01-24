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EasyTouch Plus

蒸汽挂烫机

GC517/28
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    EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机

    GC517/28

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥549.00

    EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。 查看所有优势

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥549.00

    EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。 查看所有优势

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      轻松除皱每一天

      优质蒸汽解决方案为您助力

      • 1600 瓦，32 克/分钟
      • 3 档蒸汽量选择
      • 1.6 升分离式水箱
      蒸汽面板加大 25%*，一次熨烫加大面积

      蒸汽面板加大 25%*，一次熨烫加大面积

      与原有型号相比，这款 EasyTouch Plus 挂烫机配有加大 25% 的蒸汽面板*。这使您可以一次覆盖加大的织物区，因此可高效地进行蒸汽熨烫。

      3 档蒸汽量，适合不同类型的面料

      3 档蒸汽量，适合不同类型的面料

      您可以为不同类型的面料设置合适的蒸汽量，以获得卓越效果。

      可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

      可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

      与可调双杆衣架集成，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

      专用衣架

      专用衣架

      专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

      使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

      使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

      随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

      具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

      具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

      定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。

      织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

      织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

      将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面。

      可分离式大水箱，可随时随地加水

      可分离式大水箱，可随时随地加水

      可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

      支撑附件助力轻松达到整洁效果

      支撑附件助力轻松达到整洁效果

      熨烫过程中可提供支撑，对实现卓越的效果至关重要。得益于采用额外的支撑附件，现在易于获得笔挺的熨烫效果。

      安全适用于各种衣物

      安全适用于各种衣物

      您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也非常适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

      使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

      使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶

      使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。

      强劲持久的蒸汽

      强劲持久的蒸汽

      喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

      技术规格

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        32  克/分钟
        功率
        1600  瓦
        加热时间
        <1  分钟
        可调蒸汽量
        3  档
        可调蒸汽量
        Y
        垂直蒸汽
        Y
        电压
        220-240  伏

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        水箱容量
        1600  毫升
        分离式水箱
        Y
        集成电源插头
        Y

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        轻松除垢

      • 包含附件

        毛刷
        Y
        防烫手套为您提供保护
        Y
        衣裤褶线夹
        Y
        可调节双杆衣架
        Y
        带 w 形裤夹的衣架
        Y

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 绿色效能

        产品包装
        100% 可回收
        用户手册
        100%可回收纸

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        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

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