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QuickTouch 便携式蒸汽挂烫机

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Quick start guide Philips QuickTouch Garment Steamer

  • PDF 文件, 197.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips QuickTouch Portable garment Steamer

  • PDF 文件, 900.1 kB
  • 13 March 2026

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