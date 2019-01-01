EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机
轻松除皱每一天
飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松除皱每一天
优质蒸汽解决方案为您助力
- 1600 瓦，32 克/分钟
- 5 档蒸汽设定
- 1.6 升分离式水箱
- 熨烫板附件
蒸汽面板加大 25%*，一次熨烫更大面积
与原有型号相比，这款 EasyTouch Plus 挂烫机配有加大 25% 的蒸汽面板*。这使您可以一次覆盖更大的织物区，因此可更高效地进行蒸汽熨烫。
5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料
您可以为不同类型的面料设置合适的蒸汽档位，以获得良好效果。
可调节双杆衣架，适用于多种高度设置
集成可调节双杆衣架，使用蒸汽挂烫机时可悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放
专用衣架
专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。
防烫手套可在使用蒸汽熨烫时提供额外保护
随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。
具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命
定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。
可分离式大水箱，可随时随地加水
可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。
支撑附件助力轻松达到整洁效果
熨烫过程中可提供支撑，对实现更好的效果至关重要。得益于采用额外的支撑附件，现在更易于获得笔挺的熨烫效果。
安全适用于各种衣物
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。
强劲持久的蒸汽
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速去皱。
技术规格
-
易于使用
- 安全适用于所有可熨烫面料
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即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
- 水箱容量
-
1600
ml
- 分离式水箱
-
是
- 集成电源插头
-
是
-
包含附件
- 防烫手套为您提供更多保护
-
是
- 可调节双杆衣架
-
是
- 支撑附件
-
熨烫板
- 带 w 形裤夹的衣架
-
是
-
保修
- 2 年全球保修
-
是
-
快速去皱
- 功率
-
1600
W
- 持续蒸汽
-
32
g/min
- 垂直蒸汽
-
是
- 电压
-
220-240
V
- 可调蒸汽量
-
是
- 直接使用
-
<1
minute(s)
- 可调蒸汽量
-
5
levels
-
绿色效能
- 产品包装
-
100% 可回收
- 用户手册
-
100% 再生纸
-
水垢处理
- 除垢和清洁
-
轻松除垢
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