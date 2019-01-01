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    EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机

    GC528/68

    轻松除皱每一天

    飞利浦 EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机专为日常快速除皱而设计。其具有一系列优质的蒸汽熨烫解决方案，是快速修整、熨烫精细面料和难熨烫衣物的理想之选。

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    EasyTouch Plus 蒸汽挂烫机

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    轻松除皱每一天

    优质蒸汽解决方案为您助力

    • 1600 瓦，32 克/分钟
    • 5 档蒸汽设定
    • 1.6 升分离式水箱
    • 熨烫板附件
    蒸汽面板加大 25%*，一次熨烫更大面积

    蒸汽面板加大 25%*，一次熨烫更大面积

    与原有型号相比，这款 EasyTouch Plus 挂烫机配有加大 25% 的蒸汽面板*。这使您可以一次覆盖更大的织物区，因此可更高效地进行蒸汽熨烫。

    5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料

    5 档蒸汽设定，适合不同类型的面料

    您可以为不同类型的面料设置合适的蒸汽档位，以获得良好效果。

    可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

    可调节双杆衣架，适用于多种高度设置

    集成可调节双杆衣架，使用蒸汽挂烫机时可悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放

    专用衣架

    专用衣架

    专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

    防烫手套可在使用蒸汽熨烫时提供额外保护

    防烫手套可在使用蒸汽熨烫时提供额外保护

    随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

    具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

    具有轻松除垢功能，可延长产品的使用寿命

    定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。

    可分离式大水箱，可随时随地加水

    可分离式大水箱，可随时随地加水

    可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。

    支撑附件助力轻松达到整洁效果

    支撑附件助力轻松达到整洁效果

    熨烫过程中可提供支撑，对实现更好的效果至关重要。得益于采用额外的支撑附件，现在更易于获得笔挺的熨烫效果。

    安全适用于各种衣物

    安全适用于各种衣物

    您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

    强劲持久的蒸汽

    强劲持久的蒸汽

    喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速去皱。

    技术规格

    • 易于使用

      安全适用于所有可熨烫面料
      即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
      水箱容量
      1600  ml
      分离式水箱
      集成电源插头

    • 包含附件

      防烫手套为您提供更多保护
      可调节双杆衣架
      支撑附件
      熨烫板
      带 w 形裤夹的衣架

    • 保修

      2 年全球保修

    • 快速去皱

      功率
      1600  W
      持续蒸汽
      32  g/min
      垂直蒸汽
      电压
      220-240  V
      可调蒸汽量
      直接使用
      <1  minute(s)
      可调蒸汽量
      5  levels

    • 绿色效能

      产品包装
      100% 可回收
      用户手册
      100% 再生纸

    • 水垢处理

      除垢和清洁
      轻松除垢

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    • 与原有型号 GC506 相比

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