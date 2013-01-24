如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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与原有型号相比，这款 EasyTouch Plus 挂烫机配有加大 25% 的蒸汽面板*。这使您可以一次覆盖更大的织物区，因此可更高效地进行蒸汽熨烫。
您可以为不同类型的面料设置最佳的蒸汽档位，以获得最佳效果。
与可调双杆衣架集成，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。
专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。
随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。
定期使用轻松除垢功能，延长产品的使用寿命。
将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得更佳的蒸汽渗入效果及更柔滑的表面。
可分离式大号透明水箱，适合长时间蒸汽熨烫。大号注水孔，方便注水。
熨烫过程中可提供支撑，对实现更好的效果至关重要。得益于采用额外的支撑附件，现在更易于获得笔挺的熨烫效果。
您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。
使用附件衣裤褶线夹轻松打造裤缝衣褶。
喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。
快速除皱
易于使用
水垢处理
包含附件
保修
绿色效能
设计