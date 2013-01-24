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ComfortTouch

蒸汽挂烫机

GC553
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    ComfortTouch 蒸汽挂烫机

    GC553

    从上到下，轻松除皱

    我们全新的 ComfortTouch 蒸汽挂烫机可除皱，清洁面料。采用创新的 FlexHead 技术和加长定型板，可从上到下轻松去除衣服褶皱，轻松，高效。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    ComfortTouch 蒸汽挂烫机

    从上到下，轻松除皱

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      从上到下，轻松除皱

      采用 FlexHead 智能温控科技和加长定型板

      • FlexHead
      • 定型板
      • 2000 瓦
      • 3 档蒸汽量选择
      织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

      织物毛刷，可帮助蒸汽深层穿透较厚的面料

      将清洁刷附件用于较厚衣物（例如外套），以获得卓越的蒸汽渗入效果及柔滑的表面。

      3 档蒸汽设定，适合各种面料

      3 档蒸汽设定，适合各种面料

      设定所需蒸汽输出，以在各种面料上获得卓越效果。较薄衣物使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用强劲的蒸汽。

      悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位

      悬挂和锁定功能可将衣架牢牢固定到位

      我们特别设计的悬挂和锁定功能可将您的衣架固定到位，使蒸汽熨烫便利。它可防止衣架摇摆或掉落。

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

      安全适用于所有可熨烫面料，保证不会烫坏衣物

      您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料和衣物。蒸汽面板可安全按压在所有衣物上，无烫坏衣物的风险 – 它是熨烫丝绸等精细面料的理想解决方案。

      易冲洗除垢功能可高效使用很多年

      易冲洗除垢功能可高效使用很多年

      定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

      不含 PVC 的硅胶蒸汽管

      不含 PVC 的硅胶蒸汽管

      蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康十分重要，蒸汽管中未使用 PVC。

      强劲持久的蒸汽输出，快速去除褶皱

      强劲持久的蒸汽输出，快速去除褶皱

      加长 StyleBoard，使得从上到下熨烫效果卓越

      采用加长 StyleBoard，可在熨烫过程中提供可靠支持。只需在蒸汽面板和熨衣板之间按住织物，即可轻松地进行熨烫，从上到下都可获得笔挺的熨烫效果。

      采用 FlexHead，可轻松熨烫衣物底层

      创新的 FlexHead 可让您轻松熨烫衣服底层，而无需弯腰屈膝。柔性蒸汽板可确保与织物的大接触面，因此，只需释放少量蒸汽便可实现出色效果。

      技术规格

      • 技术

        FlexHead
        Y

      • 快速除皱

        持续蒸汽
        最多 40  克/分钟
        功率
        最大 2000  瓦
        加热时间
        <1  分钟
        可调蒸汽量
        3  档
        电压
        220  伏

      • 易于使用

        安全适用于所有可熨烫面料
        即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
        水箱容量
        1800  毫升
        分离式水箱
        Y
        悬挂和锁定
        Y
        软管长度
        1.3  米
        电源线长度
        1.6  米
        硅胶蒸汽管
        Y

      • 熨衣板外罩

        顶层
        100% 纯棉

      • 水垢处理

        除垢和清洁
        方便冲洗

      • 包含附件

        毛刷
        Y
        防烫手套为您提供更多保护
        Y
        可调节双杆衣架
        Y

      • 尺寸和重量

        包装尺寸 (WxHxL)
        37x46x64.5  厘米
        产品尺寸 (WxHxL)
        33x173x37  厘米

      • 保修

        2 年全球保修
        Y

      • 设计

        颜色
        白色和雷诺蓝

      • 熨烫支撑

        定型板
        Y

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